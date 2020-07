Relajamiento de Covid-19, llena de temor a ciudadanos

Mazatlán, Sin.- Con poco más de mil pacientes activos y más de 100 casos nuevos diariamente, el Estado de Sinaloa pasó esta semana de rojo (riesgo máximo de contagios Covid-19) a naranja (riesgo alto de contagios) en el Semáforo Epimediológico, situación que a la ciudadanía le preocupa, pues cada vez se relajan más las medidas de prevención.

"No sé en base a qué se tomó la decisión de bajar el semáforo a naranja, en mi opinión no era necesario bajarlo, creo que alentará a las personas a ser irresponsables. Si el semáforo va a seguir en naranja, espero que las personas tengan más responsabilidad en todo, que hagan uso adecuado del cubrebocas, del gel, que tomen sana distancia y que el lavado de manos esté presente en cada momento", aseguró Marcy, vecina de la colonia Juárez.

Pero más que el color del semáforo, el verdadero cuestionamiento está en el comportamiento que tiene el ciudadano, considera Eduardo.

"Más que el color naranja, el cuestionamiento sería el comportamiento del ciudadano, que con una actitud y conducta más responsable, sin distingo de colores, salgamos de esta pandemia. Desafortunadamente no tenemos una cultura de saber ser responsables".

Jorge, por su parte, dice que cambiar de color está mal si los contagios de Covid-19 no muestran una disminución considerable, sin embargo, sin importar el color, la gente tiene que salir a trabajar.

"Está todo mal, aparte de que no tiene uno la precaución. Yo creo que la gente sigue alarmada, pero de todas maneras tiene que trabajar la gente, como sea, aunque esté en rojo, en naranja".





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Jesús opina que el semáforo naranja no es naranja realmente si la situación y gravedad siguen igual, y hasta que no se encuentre un vacuna contra el virus no se puede hablar del fin de la pandemia.

"Yo pienso que el semáforo naranja nunca va a estar en naranja, puesto que estamos viendo la cosa que está igual o más grave que antes, que se vaya a acabar pienso que va para largo, a mi ver, es que mientras no se encuentre una vacuna y nos podamos proteger bien, los contagios del coronavirus seguirán".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

