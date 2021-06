Relajamiento ante el Covid-19 afecta a jóvenes y niños en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán, el 70% de los casos de Covid tratados por el sector privado en el último mes, son jóvenes y niños, mientras que el resto, adultos mayores, señaló el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal.

“Ha habido muchos jóvenes, la mayoría de los que han venido son jóvenes, incluso niños, más que nada niños y jóvenes son los que se están contagiando, son entre un 30% de adultos y un 70% de jóvenes y niños”, expresó.

Refirió que esto se debe a que la mayoría de las personas de la tercera edad ya están vacunadas, pero también indica que ha habido un relajamiento de parte de los jóvenes.

Comentó que al inmunizar a los adultos mayores, la morbilidad o el número de personas contagiadas ha ido a la baja en clínicas y hospitales del sector privado, así como la mortalidad, ya que los pacientes contagiados ahora son jóvenes y niños en su mayoría.

Refirió que hasta la semana pasada se atendían entre 1 y 2 casos al día, pero que a partir de este lunes no ha habido pacientes Covid ni en consulta, hospitalización ni se han hecho tomografías.

“Ha habido consultas, pero no muy alto el número y los que venían afortunadamente llegaban a tiempo y les ha ido bien, no aumentó la mortandad o morbilidad, desde ayer y hoy no ha habido pacientes en consulta, los que vienen son jóvenes y niños, y afortunadamente a los jóvenes les va mejor, por eso es que no ha habido mucha morbilidad y mortalidad por tratarse de jóvenes y niños”, apuntó.

Con respecto al anuncio de reforzar las medidas preventivas a partir de esta semana, por parte de las autoridades municipales y del sector salud, en Mazatlán, dijo que estas deben incluir el uso obligatorio del cubrebocas en lugares cerrados y en el transporte público, así como guardar la sana distancia y evitar las aglomeraciones.

Mientras no se logre inmunizar el 70% de la población, agregó, los protocolos sanitarios contra el Covid-19 deben mantenerse y acatarse por el bien de todos.

“Es lo mismo, no tenemos que bajar la guardia, así como antes se deben evitar las aglomeraciones, que no haya mucha gente en un mismo lugar; en lugares cerrados, el uso obligado del cubrebocas, el gel antibacterial, tenemos que seguir haciendo lo mismo, mientras no esté vacunado el 70% de la población, tenemos que seguir haciendo lo mismo y aun cuando esté vacunado el 70% de la población tenemos que seguir cuidándonos”, indicó.

Velasco Serrano refirió que también ya no se han presentado contagios entre el personal de salud, debido a que todas las enfermeras y médicos con contacto directo o indirecto de personas enfermas de Covid, tienen la vacuna.

CIFRA

70% de los pacientes atendidos con SAR-Cov-2 en hospitales y clínicas privadas son jóvenes y niños contagiados.

SERVICIO PRIVADO

Entre 1 y 2 casos Covid al día fueron atendidos en el último mes por parte del sector privado de Mazatlán.

INCIDENCIA

En la última semana, Mazatlán reporta un promedio de 24.1 casos nuevos por día y más de 101 pacientes activos, de acuerdo a la plataforma de Servicios de Salud de Sinaloa.













