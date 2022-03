Regresa a Mazatlán el Sunset Paradise en Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Con estrictos protocolos de bioseguridad, regresa el Sunset Paradise a Mazatlán, para celebrar su décimo aniversario en su edición del 2022.

El evento de playa se llevará a cabo del 13 al 16 de abril en un terreno ubicado por Sábalo Cerritos, donde se esperan alrededor de 6 mil asistentes de los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, y Sinaloa.

Alex Astorga, integrante del comité organizador, detalló que para celebrar los 10 años, se tiene como invitada especial a Denisse Franco, ex Nuestra Belleza México 2017 y ex representante de México en Miss Universo, además de DJ´s nacionales e internacionales que han participado en los principales escenarios de música electrónica y son reconocidos por los amantes del género musical house, electro-pop, etc.

Por su parte, el encargado de logística y protocolo, Aarón Portillo, comentó que durante los días de fiesta se aplicarán todos los protocolos biosanitarios y medidas de seguridad indicadas por las autoridades municipales.

Explicó que por ello se trabaja muy de la mano con Protección Civil municipal, y que ya se contrataron empresas especializadas en ambos temas, mientras que en materia de aforos.

"Hasta ahorita tienen autorizado un 75% de la capacidad, de acuerdo a lo que está aprobado en estos momento para restaurantes, bares y espectáculos en Mazatlán lo que implica mil 500 personas. Sin embargo, aclaró que esto puede cambiar, de acuerdo al semáforo y lo que vaya determinando la autoridad municipal", dijo.

Además, se informó que además de ofrecer un ambiente de fiesta, se contará con la participación de diferentes top models nacionales en las pasarelas en trajes. Los carnets podrán ser adquiridos a través del portal www.sunsetparadise.mx, además de la taquilla el día del evento.