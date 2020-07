Registra pago de BIENPESCA un avance de más del 90%

Mazatlán, Sin.- La dispersión de recursos del programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (BIENPESCA) ya se encuentra en la recta final al presentar un avance por arriba del 90%.

El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Ángulo estimó que probablemente en un lapso de diez días podría estar finalizando este programa.

Recordó que en este 2020 se beneficia a un total de 193 mil 295 trabajadores acuícolas y pesqueros de todo el país, a quienes se les apoyó con la entrega de siete mil 200 pesos a cada uno, recursos que totalizaron mil 391.7 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que representó sentar las bases del BIENPESCA y entregar los apoyos, sostuvo que la CONAPESCA sigue prestando atención a problemáticas que se vienen arrastrando desde hace varios años.

Señaló que la administración correcta de los recursos pesqueros es un tema pendiente por las ganancias de los pescadores y ante esto se ha creado un desorden dentro de ella.









Ya no se sabe quién es quién, ya no se sabe si quien tiene el permiso realmente pesca, y si los que pescan realmente tienen permiso o no; se dan las paradojas de permisos sin pescadores, pescadores sin permisos Raúl Elenes Ángulo









Elenes Angulo, reconoció que fue ese desorden el que permitió que se desconozca el número exacto de embarcaciones, pues hay de más, de menos; modificadas completamente al esquema aplicado con el permiso, pero también hay un rezago gigantesco de permisos vencidos, dejados vencer, no renovados.









Es una cosa realmente muy importante, estratégica, porque es lo que le da certidumbre legal al productor; entonces es un problema multifacético al que estamos atacando por muchos lados Raúl Elenes Ángulo









Asimismo, el tema de la emisión y renovación de permisos se está mejorando para tecnificando esa parte y próximamente dar a conocer el permiso digital, abatiendo los requisitos, adelantó Elenes Angulo.

Manifestó que la CONAPESCA ya modificó la estructura de los permisos al grado que ya no se están emitiendo permisos por dos años, y los están renovando por los menos cada tres años, y si los pescadores tienen tiempo trabajando el permiso y tienen su documentación en regla, están siendo subidos en automático hasta cuatro y hasta cinco años para que ya no tengan problemas de incertidumbre.

Y mientras profundizamos en el tema del ordenamiento pesquero, continuó, porque es un asunto de justicia, de buscar la vigencia o no de los permisos, y aquellos permisos que no estén funcionando, o simplemente ya no tienen razón de ser, o reasignarlos o ponerlos a disposición de los miles y miles de pescadores que incluso tienen años o décadas trabajando sin permiso por causa de la autoridad Raúl Elenes Ángulo

























