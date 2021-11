Regidores de Escuinapa no aprueban al secretario, tesorero y oficial mayor

Escuinapa, Sin.- Los nombramientos de Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor de Escuinapa se llevó a cabo sin la aprobación de los regidores de las fracciones del PT, PAN y Movimiento Ciudadano.

Las propuestas realizadas por parte de la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, de nombrar a Luis Alfonso Torres Medina como secretario del Ayuntamiento; Víctor Hugo Camacho Millán, tesorero municipal y Sofía Adriana Rodríguez Sosa, oficial mayor fueron refutadas por los Regidores de oposición quienes aseguraron desconocer a las propuestas.

Gabriel Astorga Ceja, quien es regidor de la fracción del PT, dijo no estar a favor de la propuesta ya que son personas que no radican en el municipio.

"No solamente tienen que tener el conocimiento técnico, tienen que saber el sentir de la gente, tenemos que apostarle a la gente de Escuinapa porque es la gente que estamos representando, no es la gente de fuera... Yo a estas personas no las conozco".

De la misma manera, Ximena Moreno Sánchez, de la fracción de Movimiento Ciudadano, expuso que las personas propuestas, no cumplen con los requisitos que marca la ley, que es de contar con al menos un año de residencia en el municipio.

Tras estos argumentos, la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, dijo que las tres personas cuentan con varios años en Escuinapa, pero que por cuestiones laborales han tenido que salir del municipio.

Asimismo, les pidió a los regidores brindarles la confianza, ya que dijo, son personas que vienen a trabajar por el bien de Escuinapa y a pesar de no haber nacido en este municipio al igual que es el caso de ella, sienten el mismo amor que cualquier otro escuinapense.

Al momento de la votación, los regidores Gabriel Astorga Ceja, Ximena Moreno Sánchez e Itzel Astorga García, no aprobaron la propuesta, pero fue aprobada por la mayoría de los regidores.













