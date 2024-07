Regidor exige responsabilidades por mal uso de recursos del extinto Acuario Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El regidor Martín Pérez Torres pidió que se finquen responsabilidades contra quién mal usó el recurso del extinto Acuario Mazatlán.

Esto Durante la sesión extraordinaria número 42 en la que el Cabildo mazatleco aprobó por mayoría transferir al Acuario Mazatlán en liquidación la cantidad de 3 millones 780 mil 418.68 pesos para el pago de pasivos (el arrendamiento del área del estacionamiento frente al antiguo Acuario por los periodos comprendidos a los años 2022, 2023 y hasta el 31 de octubre del 2024).

El edil panista mencionó que se deberían tomar acciones en contra de quién hizo este contrato y también omitió cumplirlo.

"Entiendo que hay una responsabilidad y no se puede eludir de cumplir, nosotros somos el responsable de lo que queda del Acuario y si no se cumple después puede que derive en demanda, pero también creo que en esa parte, así como se dijo que se hizo con el tema de NAFTA, una vez que se paga que se vayan contra los que resultan responsables, quién contrató y no pagó en su momento y los que mal usaron el recurso del Acuario", dijo.

El acuerdo que había con el propietario de este predio es que la extinta paramunicipal se comprometía a pagar el predial del terreno y a cambio el usufructo del terreno lo tenía la administración del Acuario.

Ya hay denuncias

Por su parte, la Sindica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, mencionó que ya hay denuncias en proceso ante el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior del Estado contra quien resulte responsable.

Recordó que en la auditoría realizada se encontró que no se llevaban los procesos adecuados para la fiscalización de los ingresos en taquilla, la toma de fotografías y la venta de souvenirs, así como el acceso al estacionamiento, donde resaltó que al día de hoy sigue siendo un método inadecuado.

"En el acceso al estacionamiento no se sigue haciendo el método adecuado para los ingresos, sigue muy vulnerable todos los días, vemos lleno el estacionamiento de autobuses, pero ese proceso ya lo seguiremos nosotros como Sindicatura, como Órgano Interno de Control", dijo.

Ingresos

De acuerdo al regidor coordinador de la Comisión de Hacienda, Bernardo Alcaraz Conde, el importe del estacionamiento oscila en los 300 mil pesos mensuales por la renta de los locales y la entrada de automóviles.

Mencionó además que entre el arrendamiento por las instalaciones del viejo Acuario y el 4% por el boletaje del nuevo recinto marino, ingresan a las arcas municipales alrededor de 3 a 3.5 millones de pesos de manera mensual.

Añadió que se intentó solventar la liquidación vendiendo algunos activos del viejo Acuario como vehículos, sin embargo, no se logró vender todo, además también se pagó la nómina del personal que llevó el proceso y que rondaba los 130 mil pesos mensuales.

Para saber

Con la cantidad que el Cabildo mazatleco aprobó transferir, se aseguró que quedará liquidado el organismo público descentralizado Acuario Mazatlán, a más de un año de haber cerrado sus puertas.