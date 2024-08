Refuerzan con pipas abasto de agua en Villa Unión

Culiacán, Sin.- El Gobierno de Mazatlán trabaja a marchas forzadas para que no falte el agua en los hogares de Villa Unión, tras el colapso de la red de abastecimiento por la creciente del río Presidio.

Con el objetivo de aumentar la capacidad de distribución y lograr una cobertura diaria total a la demanda que presentan las familias, a partir de este día la Gerencia de Operaciones dispondrá de 17 pipas para realizar el reparto del vital líquido.

Se trata de una cantidad de vehículos que es la suficiente para cubrir toda la sindicatura con sus 10 colonias, en un esfuerzo compartido entre el Gobierno del Estado, a través de CEAPAS, con 4 pipas; del Gobierno de Mazatlán, con 10 vehículos, y las otras 3 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Cuando comenzó el reparto el miércoles 14 de agosto, sólo se disponía de 7 unidades.

De acuerdo con el monitoreo permanente que Jumapam tiene sobre el cauce del río Presidio, las condiciones aún no son favorables para empezar con las maniobras para reparar la tubería que en días pasados arrasó su creciente, pues sigue siendo caudaloso, por lo que el Gobierno de Mazatlán ha reforzado el reparto de agua entre la población casa por casa, dando prioridad a lo usuarios domésticos.

A la par, la Gerencia de Operaciones trabaja en el acondicionamiento del pozo 22-D, se rehabilita el sistema eléctrico y se da mantenimiento al pozo, para ponerlo en funcionamiento lo antes posible, para sí poder reforzar el suministro de agua que se hace a través de una línea auxiliar de abasto.

Actualmente está conectada al Pozo 22-E, que produce 20 litros por segundo, cantidad que no es suficiente para satisfacer la alta demanda de Villa Unión.

Jumapam hace un llamado a todos los villaunenses a no caer en la desesperación y recomienda a las personas que aún no han vuelto a recibir el suministro a través de las pipas, soliciten el apoyo a la línea de Atención 073 o directamente en nuestra oficina de Villa Unión, para brindarles el servicio que no tiene costo.