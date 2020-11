Refuerzan cabildeo de “prohibido prohibir”

Mazatlán, Sin.- Ante la ola de iniciativas promovidas en al menos 24 entidades del país para prohibir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico no solo en escuelas, sino también a campo abierto como sucedió en Oaxaca y Tabasco, donde se vieron obligados a cerrar entre 6 y 8 mil negocios y se perdieron entre 15 mil y 20 mil empleos, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) fija su postura de rechazo y refuerza el cabildeo ante las cámaras de legisladores para evitar que en otros estados se apruebe.

Cuauhtémoc Rivera, líder nacional de ANPEC, señala que, si bien, la tendencia nacional por esta propuesta ya fue frenada, existe el riesgo latente de que pueda activarse en alguna entidad, por lo que estarán al pendiente para convencer con argumentos que esta prohibición, en vez de disminuir el consumo de estos productos, fomenta el mercado negro y la informalidad.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Aclaró que la propuesta aprobada en el congreso local de Sinaloa, el pasado 29 de octubre, es algo que ya estaba establecido con fines prácticos desde el 2003 y que se refiere a prohibir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico en escuelas, a lo cual ellos no están en contra.

“La prohibición de la que estamos hablando y que estamos en contra es la que se pueda establecer en el mercado abierto, ahí sí, nosotros no la vemos viable, nosotros decimos que no se debe de prohibir la comercialización de estos productos de alta demanda en el mercado abierto porque constituye un gran motor de venta para la actividad comercial y trae una gran demanda sobre ellos, y además de lo que se venda, genera la venta de otros productos, la prohibición afecta la venta directa e indirecta, por eso decimos no a la prohibición”, expresó.

Ejemplos claros del impacto que trae dicha iniciativa en el comercio formal, agregó, son los estados de Oaxaca y Tabasco, donde ya está vigente. Esta prohibición ha afectado las ventas de productos en los negocios formales de manera directa un 25% y de manera indirecta un 50%.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

“No solo se cancela la oportunidad de vender esos productos, sino que hace que la gente vaya menos veces al negocio, cuando la gente va y compra un refresco y un gansito, un chocolate, unas papitas, no solamente compra eso, sino otras cosas y al final del día al no ir baja el número de ventas directas e indirectas”, apuntó.

Como asociación, la ANPEC, refirió, ha venido empujando una campaña a nivel nacional que se llama “Prohibido prohibir”, cuya postura coincide con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha externado su postura a favor de la campaña.

Durante estas acciones, la asociación recabó 30 mil firmas de ciudadanos que se oponían a la prohibición y que se entregaron en su momento al gobernador de Oaxaca, y 25 mil más, al gobierno de Tabasco.

Cuauhtémoc Rivera, líder nacional de ANPEC. Foto: Cortesía │ ANPEC

Puedes leer:Difícil erradicar la comida chatarra en los niños: Madres

Cuauhtémoc Rivera añadió que tanto en Oaxaca como en Tabasco se promovió un amparo en contra de la prohibición de la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico en campo abierto, y que se está en espera de que se resuelva.

En ambas entidades, ha habido cierres importantes que superan el 10 o 15% del padrón, es decir alrededor de 6 mil a 8 mil negocios, con lo cual entre 15 mil y 20 mil empleos o autoempleos se han perdido.

Y para el caso de Sinaloa, sostiene: “Esta ley es algo que ya estaba votada, en eso no hay queja, pero sí ellos decidieran avanzar en otra dirección en una dirección de mercado abierto, ahí sí tendríamos que actuar como hicimos en Tabasco y Oaxaca”.





Lee más aquí ⬇

Local En la venta de alimentos chatarras se debe evolucionar a los productos orgánicos