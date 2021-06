Reforzarán protocolos sanitarios en transporte público

Mazatlán, Sin.- El delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, José Vallejo Carrillo, reconoció que se bajó la guardia en el seguimiento e inspección de las medidas sanitarias en el transporte público y popular del puerto cuando el municipio pasó a color verde en el semáforo epidemiológico.

Sin embargo, ahora que el estado retrocedió en el semáforo, afirmó que seguirá la supervisión y sanciones a las unidades que vayan con exceso de pasaje.

Aurigas y pulmonías son las más relajadas Foto: Rolando Salazar

"Se había relajado un poco porque estábamos en semáforo verde, ahora ya estamos en retroceso en semáforo amarillo, seguimos con la misma supervisión, sancionando a los vehículos que llevan exceso de pasaje", afirmó.

Pese a que la afluencia de usuarios no se ha recuperado en su totalidad, agregó que hay horas pico donde el aforo de pasajeros es mayor, lo que ocasiona un sobrecupo en las unidades. En el transporte urbano son alrededor de cuatros rutas las que se han detectado.

En promedio, se aplican entre 40 y 50 sanciones a la semana, principalmente a pulmoneros y aurigueros.

No obstante, Vallejo Carrillo mencionó que la responsabilidad no es sólo del operador, sino también del usuario: si ve que una unidad va llena, la recomendación es no subirse y esperar otra.









