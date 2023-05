Reforma a leyes orgánicas de universidades van porque van: Covarrubias González

Mazatlán, Sin.- La reforma a leyes orgánicas de las tres universidades autónomas del estado van porque van este 2023, aseguró la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación de Ciudadanía en el Congreso local.

"La única institución competente para hacer leyes es el Congreso, nosotros hacemos las leyes, los diputados y las diputadas, el poder legislativo, claro, en conciliación con las autoridades universitarias", dijo.

Esto a propósito de las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya durante la Semanera, en la que dijo que la Universidad Autónoma de Sinaloa gastó otros 30 millones de pesos en la compra de carne y pollo desde el 2019 al 2023, adicional a los 18 millones de pesos que gastó en pollo en año de pandemia para las casas del estudiante.

"Se acabaron los dimes y los diretes, la máxima autoridad jurisdiccional en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado y le ha dejado claro a la UAS que su autonomía es en referencia a la educación, a cómo imparte las materias, no se refiere su autonomía a la discrecionalidad de usar el recurso público", agregó.

En este sentido, recordó que el conflicto empezó cuando el Congreso, en su Ley de Educación Superior integral añade, a diferencia de la federal, una rendición de cuentas, lo que generó la polémica.

"Es un parteaguas para las autoridades de la UAS que maquiavélicamente han hecho mal uso del recurso de las y los jóvenes. Hoy después de la expresión de la Suprema Corte le dicen 'siéntese señores y tienen que rendir cuentas'", señaló.

Liberar a la UAS

La legisladora apuntó que junto a los casos de Mazatlán y Culiacán el de la UAS ha sido de los actos más grandes y significativos en el estado, siendo un buen comienzo y una demostración de que hay interesa combatir el gasto y abuso del dinero público.

"Autonomía no había, no hay hasta la fecha, ¿cómo va a haber autonomía si los trabajadores tienen que hacer lo que 'X' persona diga?, ¿cómo va a haber autonomía si los estudiantes unos si entran y otros no entran depende si tienen un conocido en el PAS? esa no es autonomía".

Reconociendo que la Universidad Autónoma de Sinaloa es la tercera más importante del país, indicó que deberían de fincarse responsabilidades y dar un paso para combatir la impunidad en el estado.