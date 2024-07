Reencarpetan la carretera Villa Unión-Siqueros; no se podía transitar

Mazatlán, Sin. -Al 40 por ciento de avance se encuentran los trabajos de reencarpetado de la carretera Villa Unión-Siqueros, vialidad que se encontraba en mal estado.

El alcalde Édgar González Zataráin resaltó la urgencia de estos trabajos para los residentes de la zona rural, al priorizar esta vialidad en beneficio de los usuarios.

“En esta carretera se trata de dejar algo más sólido, que dure años, no de resolver momentáneamente tapando baches. Es un reencarpetado completo, parejo, no por parte, es total. Esta obra es del Gobierno del Estado y yo le agradezco al Gobernador, porque insistimos con estas gestiones y nos ayudó. Yo me comprometí en todos estos pueblos a gestionar y resolver este problema y va en camino. Lleva un buen proceso”, señaló.

Con una longitud de 17 kilómetros, en esta obra se trabaja diariamente para avanzar más de 200 metros al día, con la meta de finalizar en un mes y medio.

Además, se realizan gestiones para mejorar otras vías como la carretera Villa Unión-Walamo, y el entronque a El Recodo y La Noria.