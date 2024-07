Red Petroil acusa a Cultura de conflicto de intereses por el Faro: Alcalde

Mazatlán, Sin. -Grupo Red Petroil ha señalado al Instituto de Cultura de Mazatlán de usar equipo audiovisual en favor del Patronato en extinción del Parque Natural El Faro, lo que considera un posible conflicto de intereses porque Verónica Rico, encargada de comunicación de la IAP, es hija de Raúl Rico González, director de la paramunicipal, manifestó el alcalde Édgar González Zataráin.

Sin embargo, aclaró que de momento solo son rumores (prestar equipo), ya que no se ha comprobado tal señalamiento, incluso el caso se pasará al Órgano Interno de Control.

"Lo platiqué con Raúl, él me dice que no, desconoce este tema, que no es obviamente cierto; sin embargo, sí hay una queja en ese sentido de parte del empresario (Amado Guzmán) hay una queja en ese sentido porque le han comentado eso y hay que poner cuidado", dijo.

Agregó que de comprobarse esto, el OIC tendría qué proceder.

"Muchas veces no es el propio director el que tiene el control de eso, son los jefes de área, entonces de ser cierto eso, pues obviamente procederá el Órgano Interno, es un rumor hasta el momento", agregó.

Prestar equipo

El primer edil dijo que siempre se ha pedido al Instituto que evite involucrarse en actividades ajenas a su fin, ya que es muy común que preste equipo, instalaciones, incluso personal para trabajos externos.

"Ahí en Cultura siempre ha sucedido eso, ahí usan las instalaciones indebidamente, espero que este no sea el caso, porque las instalaciones no deben ser usadas para nada de eso, para intervenir en un conflicto hemos pedido que evite al máximo el estar utilizando equipos, no solamente hablo de audiovisuales, Cultura tiene de todo, en muchas ocasiones hay gente, escuelas que te solicitan para un bailable un templete, que te solicitan vallas, que te solicitan equipo, para que seamos muy cuidadosos y llevemos un control muy riguroso", añadió.

Para saber

Tales acusaciones se hacen en el contexto de la disputa por el cerro del Crestón, que al pasar a ser parte del recinto portuario fue concesionada una superficie de 60 metros cuadrados para la construcción de la tirolesa que promueve grupo Red Petroil, del empresario Amado Guzmán, situación por la que el Patronato de este parque natural se deslindó de su responsabilidad social después de seis años de trabajo, al no encontrar compatibles sus objetos de conservación con este proyecto turístico.