Rector de la UAS se quedará en el cargo pese a enfrentar juicio en su contra

Culiacán, Sin.- "Ellos quieren que yo deje el cargo", comentó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, aseverando que no dejara su puesto como titular de la Casa Rosalina para enfrentar el juicio en su contra por la presunta comisión del delito de desempeño irregular de la función pública.

De igual forma, expuso que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha solicitado que sea removido.

Cabe mencionar, que este sábado 8 de julio, integrantes de la institución educativa se plantaron en 100 cruceros de alta afluencia del estado para distribuir volantes en pro a las acciones que el rector ha hecho como titular de la institución educativa.

Asimismo, en la movilización se aprecia a gente con lonas que llaman al gobernador, Rubén Rocha Moya, para que deje de "atacar" a la UAS y comience a presumir los logros académicos alcanzados.

"Ellos quieren la institución y estoy seguro de que nos van a vincular a proceso, y lo digo porque ellos tienen jueces a modo. Ellos tienen todo el poder, el Poder Legislativo, utilizaron a la Auditoría Superior del Estado para afectarnos, no pudieron, utilizaron la Fiscalía General del Estado y ahora van a usar a los jueces", mencionó el rector mientras el mismo repartía los volantes.

Madueña Molina asevero que su retiro del cargo como rector es un objetivo que los adversarios políticos de la UAS quieren obtener. De igual forma, afirmó que hay un grupo al cual llamo "jubilados resentidos" que aspiran a comandar la institución educativa.

Por mencionar algunos nombres, el titular de la Casa Rosalina señaló al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendréz, como un miembro de este grupo de "resentidos". También explicó que este actuar del legislador es porque se le quiso poner a trabajar, pero se negó.

Proceso dilatado

Si bien es cierto que el rector avizoró ser vinculado a proceso, también especula que el proceso en su contra vaya a ser dilatado por parte de la FGE.

Denotó que hasta el momento el órgano de investigación no ha hecho la entrega de la carpeta de investigación para que su defensa y la del Comité de Adquisiciones de la institución analicen el porqué se les acusa de desempeño irregular de la función pública.

"En este proceso nos hemos enterado a través de los medios, de las acusaciones, de las filtraciones, todo ha sido mediático. Nosotros no tenemos ninguna información de la carpeta; no sabemos más que estamos citados para el día 21 de julio, no sabemos cuáles son los argumentos que la FGE esgrima para acusarnos", mencionó.

Madueña indicó que se ha hecho la solicitud de la carpeta, pero que se la han negado argumentando que la copiadora está descompuesta. "Lo que le han dicho a los abogados es: usted entienda", agregó.

Cambio fortuito

Otro aspecto que se suma al contexto del juicio contra los funcionarios universitarios es la reciente renovación en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependencia de la FGE que hace menos de una semana se nombró al nuevo titular.

En este sentido, el rector interpretó que Nereida Avilés Aceves, antigua Fiscal Anticorrupción, renuncio al cargo debido a que la quisieron obligar para que trabajara sin fundamentos en el juicio contra los funcionarios de la UAS.

"Agradezco que por fin alguien se haya atrevido a ponerles un alto, pero ahora nombraron a alguien que sí va a actuar bajo las órdenes del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazares",

Dato curioso

Madueña Molina adelantó que Adán Alberto Salazar Gastélum es el juez que llevara su caso, este mismo representante del Poder Judicial es quien lleva los juicios del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, expresidente municipal de Culiacán.

"El mismo juez que han usado como instrumento político lo van a usar contra los universitarios", finalizó el recto.