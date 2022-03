Reconoce Gobernador que en Sinaloa van en aumento los suicidios

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya, reconoció que en Sinaloa, las muertes por suicidio se han mantenido al alza en los últimos meses.

Lo anterior, luego de que un reo interno en el módulo 2 de la penitenciaria de Aguaruto, fuera encontrado sin vida, ahorcado al interior de una carraca.

Ante eso, el mandatario estatal comentó que, los suicidios son impredecibles y que no sólo están sucediendo al interior de la cárcel, sino también afuera con el resto de los ciudadanos.

"Es que los suicidios no son prevenibles, lamentablemente, afuera de la cárcel también tenemos muchos suicidios y eso me preocupa. Eso me lo informaban el viernes en la mañana, tuvimos dos, tres el jueves y había habido dos el miércoles. Esto es una preocupación y la mayoría son jóvenes", dijo.

Referente al reo que fue encontrado sin vida en la penitenciaria, Rocha Moya no atribuyó su muerte como un descuido del penal al que recientemente le acaba de llegar un director general.

"No es un tema de si hay recién nombrado un director o no, el tema es que si alguien se quiere suicidar en serio no se lo dice a nadie", añadió.

Puntualizó que, los suicidios en la mayoría de los casos, tienen que ver con problemáticas que los jóvenes arrastran, algunas pueden ser de carácter familiar, por drogadicción o incluso hasta alcoholismo.

"Hay muchas depresiones, incluso, en algunos casos pueden ser por las propias drogas, no todos; hay conflictos familiares, muchas veces son sentimentales, etcétera. Estamos dándole seguimiento para tener más o menos clara las causas, lo cierto es que ya nos preocupa mucho", mencionó.

Finalmente dijo que, su gobierno está dando seguimiento a las causas a fin de crea estrategias de prevención.