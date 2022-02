Recomiendan a México impulsar legislación en productos pesqueros

Mazatlán. Sin-. Es urgente que México tome medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, no solo para acceder a mercados internacionales, sino también para cuidar los recursos marinos y la salud de los mares, que guardan un frágil equilibrio.

Y es que desde el pasado 7 de febrero, las embarcaciones menores con bandera mexicana que realicen actividades pesqueras en el Golfo de México, tienen prohibido entrar a puertos norteamericanos. Local Exregidor Michel Luna es ahora encargado de Pesca municipal

La directora de Transparencia de Oceana, Mariana Aziz, dijo que esta sanción se deriva de la inacción de las autoridades mexicanas para combatir la pesca ilegal, ya que hasta ahora no se han tomado medidas de fondo o contundentes, que ayuden a combatir esta gran problemática.

La certificación negativa tiene como resultado no solo la prohibición de entrada a los puertos, sino restricciones comerciales sobre los productos pesqueros. Hay que tomar en cuenta que en el 2018, Estados Unidos importó casi 4.8 toneladas de huachinango desde México, con un valor declarado de 33 millones de dólares.

Recordó que México ya había sido señalado previamente por este mismo problema en 2015 y 2017.

Desde 2019, fue alertado sobre la certificación negativa por incurrir en actividades de pesca ilegal; sin embargo, la autoridad estadounidense determinó que el país no logró demostrar avances significativos en la reducción de estos eventos.

Lamentó que esta nueva prohibición sucede únicamente tres meses después de que México recuperó la certificación para exportar camarón a Estados Unidos.

Por ello, Oceana recomienda a México impulsar legislación de trazabilidad que permitirá verificar la legal procedencia del producto pesquero y poder cerrarle la puerta de los mercados a la pesca ilegal.

Indicó que de acuerdo al plan nacional de Pesca y Acuacultura de Conapesca, la pesca ilegal no declarada, no documentada y no reglamentada, podría superar el 40% de la actividad en México.

"Estamos viendo que mientras la autoridad mexicana no tome medidas concretas para combatir esta problemática, esto va a seguir. Nosotros lo que hemos propuesto desde Oceana es una Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad que permita rastrear el camino del producto pesquero desde que se captura hasta el último punto de venta", dijo.

Incluso, abundó que desde 2019 se empezó a trabajar con Conapesca, miembros del sector pesquero y otras organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, desde marzo de 2021 no se ha podido contactar a la Conapesca para continuar estos trabajos de colaboración

De hecho, indicó que en los comunicados que ha emitido la dependencia federal solo ha dicho que va a atender la problemática, pero sin una estrategia ni acciones concretas de qué es lo que se va a hacer.

"No se pone sobre la mesa qué acciones en particular son las que se van a tomar, tampoco hay una temporalidad, no se establecerá fecha límite para establecer una serie de acciones, entonces, mientras sigan ‘parchando’ las problemáticas y tomando medidas paliativas, muy probablemente nos vamos a seguir enfrentando a sanciones de este tipo", advirtió.

La directora de Transparencia de Oceana señaló que en los mares de México hay un gran riesgo de sobreexplotación de las especies pesqueras, además de graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Fundada en el año 2001, Oceana es la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos.