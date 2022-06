Recomendaciones para pasar una estancia tranquila en playas

Mazatlán, Sin.- Cada fin de semana miles de bañistas, entre locales y turistas, visitan las playas de Mazatlán con el propósito de pasar un rato de convivencia, relajación y desestrés.

Para una estancia tranquila, hay una serie de recomendaciones que El Escuadrón de Salvamento Acuático emite a todos los usuarios de playa a la hora de introducirse al mar, ya que no todas las secciones son aptas para bañarse.

Recomendaciones

La principal recomendación es identificar los banderines, los cuales sirven para advertir al bañista de los peligros del mar y las condiciones de cada playa, por ello es importante conocer el significado de cada color.

Rojo: alto riesgo (no entrar)

Amarillo: entrar con precaución/ presencia de mantarrayas

Verde: playa segura

Blanco: presencia de quemadores o medusas

En caso de no tener conocimiento de las áreas a las que se van a introducir, lo ideal es acercarse a un salvavidas para que los oriente a una playa segura.

"Toda persona que va a introducirse al mar, antes debe acercarse al salvavidas, preguntarle las condiciones del mar. Más que nada acatar las indicaciones y respetar los señalamientos que tiene cada playa", indicó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas.

Introducirse con la ropa adecuada como short o traje de baño, nunca con pantalón, pants o tenis, pues al entrar en contacto con el agua este tipo de prendas se vuelven más pesadas, haciendo más fácil que el mar "los trague" y los hunda.

Cuando corre mucho aire, lo más recomendable es no introducir flotadores ni tablas de surf y en caso de no saber nadar, lo más recomendable es no adentrarse mucho al mar.

No introducirse en estado de ebriedad y no descuidar a los niños, siempre deben ser vigilados por un adulto.

Las recomendaciones generales para escapar de una corriente de retorno son las siguientes:

No luchar contra corriente, nadar en paralelo y luego hacia la orilla, si no se logra escapar mantenerse a flote, buscar auxilio, gritar o agitar los brazos, de esta manera puede llamar la atención de los rescatistas.

El Escuadrón de Salvamento Acuático cuenta con 28 salvavidas por toda la franja costera. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Rescates

En lo que va del 2022, 89 bañistas han sido rescatados de morir ahogados en el mar, lamentablemente otros tres han perdido la vida por esta causa; uno en el lugar de los hechos y dos más han fallecido en el hospital.

Rescates por mes

Enero: sin rescates

Febrero: 2 bañistas rescatados

Marzo: sin rescates

Abril: 50 bañistas rescatados y dos fallecidos

Mayo: 20 bañistas rescatados

En lo que va de junio: 17 bañistas rescatados y un fallecido