Reclama Jumapam a Conagua por afectar abasto de agua potable en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El gerente general de Jumapam, Luis Núñez Gutiérrez, indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debió haber comunicado con anticipación que iba a reparar los canales que abastecen de agua a las potabilizadoras y no hacerlo de un día para otro como ocurrió este martes, ya que se afecta en el abasto de agua a la ciudadanía.

“Cada quien salvaguarda su casa como quiere, primeramente Conagua no emitió un comunicado, jamás, cerraron un día antes los canales y eso se debió haber visto días antes o un día, no le mero día, si tú te fijas el informe es del día 16, el día 16 de envío el comunicado, un comunicado de agua se debe mandar una semana antes y él (gerente de Conagua) sabía de la reparación”, manifestó el funcionario municipal.

Indicó que emitirán un comunicado para informar la situación real de los canales, ya que él se la pasa recorriéndolos y puede decir la situación real de los mismos.

-¿Está enojado gerente?

“No, no estoy enojado, lo que pasa es que el tema del agua es muy importante y a mí no me avisaron con tiempo, porque la reparación no es de que se te ocurre de un día para otro, señor, Mazatlán va a haber un paro de agua porque se va a reparar y hablamos a toda la gente y no hubiéramos tenido ese problema”, se justificó el gerente general de Jumapam.

Núñez Gutiérrez manifestó que Conagua esperaba reparar los canales que abastecen de agua a las potabilizadoras para el día 18 de noviembre, aunque estimó que se tienen que colar con concreto bastantes placas en el canal, por lo que espera que no se lleve más tiempo, porque los diques ya se encuentran bajos.

Este martes, la Comisión Nacional del Agua inició los trabajos de reconstrucción del canal de riego, que se rompió tras las lluvias torrenciales del huracán “Nora”, lo que bajó el flujo de agua que alimenta las dos plantas potabilizadoras de Jumapam y a la vez bajará el suministro para la ciudad por tres días.









