Reciben vacuna Covid adultos de más de 40 años en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Para recibir la segunda dosis de la vacuna Covid, con tiempos de estancia de hora y media, dos horas y hasta 3 horas, personas de 40 años y más de edad acuden a los macrocentros de vacunación que se instalaron en Mazatlán en espera de ser inoculados con el biológico de la farmacéutica AstraZeneca, tras 70 días de aplicarse la primera dosis.

Desde temprana hora, la fila creció en el Hospital Militar Regional de Especialidades, uno de los cuatro macrocentros de vacunación de Mazatlán; los primeros en llegar dijeron estar ahí desde las 6:00 de la mañana, otros a las 7:00, 7:30 y 8:00, a pesar de que el primer bloque de personas entraría a las 9:00 en punto.

Se estima que en esta semana se aplicarán alrededor de 60 mil vacunas. El plan es aplicar la segunda dosis a personas de 40 a 49 años de edad que ya recibieron la primera e incluir personas rezagadas o que no han recibido ninguna.

Ayer lunes se vacunaron a las personas que su primer apellido inician con la letra “A” hasta la “E”, y hoy martes, la inmunización será para aquellos que sus nombres empiecen con las letras “F” a la “K”, el miércoles de la “L” a la “N”, el jueves de la “O” a la “S”, y el viernes de la “T” a la “Z”. Los horarios son de las 9:00 am a las 13:00 pm el primer bloque, de 13:00 a las 16:00 horas el segundo bloque y de 16:00 a las 18:00, el tercero.

Jesús Bañuelos, de 76 años de edad, quien vive en Villa Tutuli, es uno de los rezagados. Él al igual que muchas personas aprovechó la oportunidad para aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, en esta jornada de vacunación.

“Me fue bien, ya me vacunaron, no sentí ningún síntoma, pero me dijeron que si sentía dolor de cabeza o calentura tomara pastillas, que en cuanto llegara a casa me bañara y si seguía con molestias más de tres días que fuera con el doctor”, expresó al salir del Hospital Militar Regional.

María de Lourdes Espinoza Velarde, de los Magueyes, comentó que ella llegó al hospital a las 7:30 de la mañana y ya había mucha cola, tuvo que esperar a que iniciara la vacunación a las 9:00 de la mañana, tiempo en que empezó a moverse la fila de personas. En total realizó un tiempo de estancia de 3 horas con 10 minutos.

Calificó la atención del personal médico como muy buena y que a pesar de la fila tan larga que le tocó hacer, adentro estuvo todo bien organizado. Entre los consejos que recibió, destacó el no consumir alimentos ni bebidas embriagantes y que si las molestias se mantienen por más de 3 días que acuda al médico familiar.

Por su parte, Martina Avendaño, de El Conchi, comentó que si bien el trato adentro del macrocentro fue excelente, la fila en el exterior fue más lenta que cuando le aplicaron la primera dosis, ya que esta vez llegó a las 7:00 de la mañana y salió a las 10:50 am.

Para Carmen y María, del fraccionamiento Villa Verde, mencionaron que el proceso fue más rápido esta vez, ellas llegaron a las 8:00 de la mañana y en dos horas y media, ya estaban afuera, mientras que la vez pasada duraron más de 4 horas.

Hicieron un llamado para quienes no se han vacunado, pierdan el mielo y lo hagan, ya que el número de contagios y muertes todavía es muy alto, y sólo se va a controlar si hay más personas inmunizadas.













