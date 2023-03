Recibe fiscalía 2 denuncias contra sacerdotes por abuso y acoso sexual

Culiacán, Sin.- Por el delito de abuso y acoso sexual, la Fiscalía General del Estado recibió dos denuncias contra sacerdotes de la Diócesis de Culiacán, informó la Fiscal General, Sara Bruna Quiñones Estrada.

Ayer, la Diócesis de Culiacán anunció que separó del cargo a 5 sacerdotes que en redes sociales han sido acusados de delitos de índole sexual y que abrió una investigación interna contra ellos, en caso de resultar responsables de las acusaciones serían expulsados del clero.

Una de estas denuncias fue presentada por la misma Diócesis de Culiacán, quien se basó en los señalamientos y acusaciones que se han hecho en redes sociales. La segunda denuncia fue de parte de un particular, quien señala específicamente a un sacerdote por el delito de acoso sexual.

“La diócesis presentó una denuncia de hechos, estamos ahorita iniciando la investigación de la denuncia que presentó el representante legal de la diócesis, también se recibió una denuncia a título personal”, informó Quiñones Estrada.

Por lo anterior la Fiscalía General abrió dos carpetas de investigación, hasta el momento se desconoce el número de víctimas y los nombres de los presuntos implicados.

“La diócesis no nos dice nombres, no nos dice cuántas personas, nada más nos hace de conocimiento de hechos o de rumores que han salido en los medios y la denuncia es contra un sacerdote en particular”, sostuvo.

“Si se habla de que puede haber más víctimas, estamos a la espera de que se presenten (las denuncias correspondiente), nosotros los atenderíamos, estamos en ese entendido”.

Contrario a lo que se había rumorado, la figura del clero no les da fuero a los sacerdotes indicó la fiscal, por lo que los acusados llevaran el proceso judicial como un ciudadano común.

“Eso no les da fuero, es una condición personal que no obstaculiza el proceso para nada, al contrario yo creo que hay mayor exigibilidad me imagino, para personas que ya tienen ese compromiso de vida, compromiso social”, declaró Sara Bruna Quiñones.