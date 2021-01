Rechazo de alianza Morena y PAS es muestra de inconformidad: Sergio Torres

Culiacán, Sin.- El rechazo de actores políticos de Morena a la candidatura común con el Partido Sinaloense (PAS), es un pretexto para mostrar su inconformidad con la aspiración a la Gubernatura del Senador, Rubén Rocha Moya, expresó, Sergio Torres Félix.

“Hay que decirlo claro y conciso, no lo quieren como candidato al Senador, Rocha de Morena, lo que verdaderamente esconde este tema es una división interna que no es menor y que no se va a arreglar aunque les hagan manita de cochi a los inconformes desde la Ciudad de México”, declaró, el también candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Una vez, Torres Félix, destacó que dentro de Morena existe una confrontación real, en donde, el hecho de que los políticos más importantes de Morena en Sinaloa no simpaticen con la candidatura de Rocha Moya, lo hace evidente.

Lee también: Cuén Ojeda, asegura más de 140 mil pasistas a su favor

“El día de la conferencia estaba la plana mayor de Morena en Sinaloa, sólo faltó el Senador Rocha y ni modo que protestara contra el mismo, además su precampaña no ha prendido y no es lo que se esperaba, ellos se imaginaron que saldrían y que todo el mundo se le iba a cuadrar y ya vieron que no”, subrayó.

En cuanto a la colación de PRI, PAN y PRD, señaló que se percibe una alianza que agoniza, por ser un fracaso antes de empezar las campañas y en este punto, siguen enredadas las cosas, “hay discordia y enfrentamientos internos, Quirino creyó que tenía todo el control de la asociación y ya se dio cuenta que no”.

















