Rechazan posibilidad de juicio político contra el Químico

Mazatlán, Sin.- El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain rechazó que pudiera existir la posibilidad de un juicio político en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por la compra de las 2,139 luminarias por 400.8 millones de pesos.

Para que eso ocurra, indicó, se tiene que llevar un procedimiento y en estos momentos, la investigación sobre la compra de las luminarias, está en manos de la Auditoria Superior del Estado (ASE), quien determinaría si no se cumplió con la ley o no.

Aclaró que el mismo alcalde Benítez Torres ha manifestado que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario que la ASE le indique, por lo que si hay esa actitud, no le ve el sentido de que se pida un juicio político en su contra.

Cuestionado sobre el despido de la señora Gabriela Peña Chico al frente del Sistema DIF municipal, que lo consideran que hubo violencia de género, González Zatarain aclaró que no existe tal cosa.

“Ya en lo personal, ellos como pareja, yo soy muy respetuoso del pasado, en el presente tengan ellos en lo particular, sin embargo, de manera institucional no hay nada de eso”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.

Agregó que no existió violencia, porque ella no era funcionaria y evidentemente era un puesto honorífico y no existe ninguna agresión hacia su persona de parte del Municipio ni del alcalde y no se encuentran elementos para eso.

NO ES FÁCIL UN JUICIO POLÍTICO

El funcionario municipal dejó en claro que el alcalde Benítez Torres no ha cometido faltas graves para que sea llevado a un juicio político.

Y puso de ejemplo el caso de Estrada Ferreiro que desde el trienio pasado, cuando fue diputado, traen el tema que él no quiso hacer valer, el tema de las viudas de los policías, el tema de los descuentos, por lo que es algo que ya tiene varios años y no es de ahora su negativa a una orden judicial.

“No es tan sencillo, los juicios políticos en el Congreso, nosotros desechamos muchos juicios, solicitudes de juicio político, porque no había un procedimiento anterior, no habían agotado las instancias que se debían agotar previamente, hay muchas formas de enfrentar un juicio político, pero en este caso no hay ningún elemento que pueda indicarte que pueda incurrir en juicio político (el alcalde)”, explicó González Zatarain.