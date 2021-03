Rechazan morenistas del sur del estado alianza con el PAS

Mazatlán, Sin.- Armando Rodríguez Tirado, pre candidato de Morena a la Alcaldía de El Rosario; José Carlos Piña Mendoza, pre candidato al Distrito 23 y Gabriel Arroyo Renteria, militante del partido, manifestaron su rechazo a la alianza entre Morena y el PAS para la próxima contienda electoral.

"Estamos aquí para responder ante una alianza que Morena realizó junto con el PAS, inicialmente podemos decir que las alianzas se realizan con el propósito de avanzar y de crecer, de aumentar, de sumar, pero en este caso consideramos que no es crecer, que no es aumentar, al contrario es disminuir", manifestó.

Local Diputados chapulines ofenden al elector: Carlos Castaños

Sostienen que Héctor Melesio Cuén Ojeda no es una persona idónea, pues dentro de la UAS ha manejado a la institución a base de atrocidades y de amenazas, así como de presión a los alumnos, trabajadores, maestros y administrativos para usarlos en campaña en los cruceros.

También estadísticamente, agregó, la alianza no es favorable, según información de la última votación del 2018 en El Rosario Morena Obtuvo dos mil 694 votos contra 694 votos del PAS, en Escuinapa 11 mil 705 votos contra 288 y en Concordia mil 714 contra mil 151.

Esta estadística nos dice que no es pertinente la alianza Morena a PAS, vieron por encima de las bases hacer esta alianza, si nos hubieran consultado hubiéramos dicho que no es pertinenteArmando Rodríguez Tirado

Aunque reconocen que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado mantenerse al margen de las elecciones, recurrían a él como última esperanza para tratar de revertir la situación.

FOTOS: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Vamos a ver al señor presidente de la república, va a estar aquí en Sinaloa el viernes y sábado, queremos tener una entrevista con él y vamos a mostrarle esta información y lo haremos en la idea que siempre hemos tenido respetuosa ante él", reconoció.

Puedes leer: Ofrece DIF Mazatlán terapia psicológica a bajo costo

Aseguraron que por el PAS no votarán, solo por aquellos candidatos de Morena que no vayan en alianza; afirmaron que su intención no es irse de su partido solo manifestar su inconformidad y defender las bases del movimiento. Así mismo Rodríguez Tirado indicó que si su postulación será en alianza él dejará la contienda.





Lee más aquí ⬇

Local Fallas en el alumbrado público “es generalizada” en Escuinapa

Local Arriban a Sinaloa 32 mil 175 vacunas Pfizer

Local Reducirán riegos en huertas del sur por falta de agua