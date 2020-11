Rechazan mazatlecos legalización de la mariguana

Mazatlán, Sin.- El pasado 20 de noviembre el Senado aprobó que el consumo de la mariguana con fines lúdicos sea legal en México; ahora, las personas usuarias de esa hierba podrán portar para su consumo hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo. Y aunque el autoconsumo ahora está permitido legalmente no se permitirá, de momento, el consumo en espacios públicos y nunca para menores de edad.

En este caso específicamente se permitirá la siembra, cultivo, cosecha y preparación de cannabis, siempre tomando en cuenta una cantidad límite de cuatro plantas por persona.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos señalaron que esta decisión puede ser un factor para terminar con los índices de mortandad por causa del narcotráfico. Sin embargo, si no se regula adecuadamente su consumo, la situación se podría salir de control, pues consideran que la mariguana es la “puerta” que se abre para consumir otro tipo de drogas.

Fernando dice que posiblemente se legalizó pensando que de esta forma se podría atacar al narcotráfico, sin embargo, aún quedan más drogas ilegales.

"Hay puntos buenos y hay puntos malos, para quienes la consumen pues está bien, pero depende mucho el uso o la regularización que le dé cada persona. Beneficios a la salud no creo que tenga ninguno, sólo que las autoridades ya no te van a estar molestando, pero no deja de ser un vicio, tal vez la legalizaron pensando que se puede acabar el narcotráfico, pero quedan más drogas", dijo.

Don Alejandro considera que la situación se puede salir de control si no se regula bien, aunque por otra parte puede ser un factor para terminar con tantas muertes a causa de la comercialización y tráfico de esta hierba.

"Pienso que se puede salir de control la situación, cómo hacer para evitar que las personas no fumen delante de los niños y que porten la cantidad permitida, pero por otra parte puede ser un factor para que termine la mortandad por tráfico o la trata de personas", consideró.

Héctor expresa que legalizarla es un avance, su consumo era algo evidente que ya no se podía seguir ocultando, no obstante, posiblemente se reduzca el tráfico de esta droga, pero seguirán traficando con otras, incluso más peligrosas.

"Indudablemente es un avance, mucha gente ya la consume, pero definitivamente va a tener que estar bien regulado, tener el control de consumo y las porciones, tampoco eso significa que los consumidores se vayan a tirar a una vida de adicciones. Sí, va a parar el tráfico de esta droga, pero hay más drogas, ahorita legalizaron esto porque era algo que no se podía seguir ocultando", expresó.

Por el contrario, Martín indica que no fue la mejor de las decisiones, pues el sector salud no está preparado para atender esta situación.

"Pienso que está mal porque el sistema de Salud no está tan preparado para esto, la mariguana es la primera puerta para las demás drogas y si así no se puede tratar a los drogadictos, ahora ya legalizándose, van a tener más facilidades, mejor hubiesen reforzado primero el sistema de salud.

Andan contentos los 'muchachitos', hasta hicieron fiesta ahí por el barrio, porque ya no les iba hacer nada la policía, es lo malo, que no saben regular el consumo, se les hace fácil consumir una droga y luego otra y otra", indicó.













