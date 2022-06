Rechaza Rafael Padilla conflicto de interés

Mazatlán, Sin.- Deberá de ser el mismo Órgano Interno de Control del mismo Instituto Cultura quien investigue y sancione las faltas administrativas encontradas por la Auditoria Superior del Estado (ASE), aclaró Rafael Padilla Díaz.

El titular del Órgano Interno de Control dijo que la ASE envía las observaciones al propio Órgano Interno que tiene el mismo Instituto de Cultura.

La ex directora del Instituto de Cultura, Marsol Quiñones, lamentó que las observaciones de la ASE las iba a investigar el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, cuando tiene también una denuncia por conflicto de interés ante la Fiscalía, que interpusieron ella y el cineasta Oscar Blancarte.

“Cuando se determinan este tipo de observaciones o que la Auditoria determina prax, envía solamente a los Órganos Internos de Control las que son no graves, las graves, ella las sustancia y las manda al Tribunal. Así como nosotros mandamos al Tribunal, la Auditoria Superior del Estado, es donde me extraña lo de la directora (Marsol Quiñones) que diga que se mandan para acá cuando tienen su propio Órgano Interno de Control”, aclaró el funcionario municipal.

Indicó que el Órgano Interno de Control del Instituto de Cultura es ajeno al Órgano Interno que él encabeza, por lo que será a ese organismo autónomo a donde lleguen las observaciones de la ASE, no con él.

RECHAZA EXISTA CONFLICTO DE INTERÉS

Padilla Díaz dijo que le extrañaba lo que dijo al ex directora de Cultura, Marsol Quiñones de que tenía conflicto de interés, porque nunca ha intervenido en alguna actividad del Instituto de Cultura.

“¿Cuándo yo intervine en una actividad del Instituto de Cultura?, Jamás, si algo me caracteriza es que yo no me meto donde no me debo de meter y yo no intervengo en ninguna contratación, yo no intervengo en ninguna adjudicación y ni siquiera del Municipio, solamente las que se votan en el Comité de Obras Públicas donde en ese sí pertenezco por mandato de ley”, aclaró el titular del Órgano Interno de Control.

Padilla Díaz cuestionó qué es lo que entienda la artista plástica Marsol Quiñones por conflicto de interés.

Explicó que él tiene una denuncia penal que presentaron tanto Marsol Quiñones como Oscar Blancarte en donde él interviene bajo un supuesto conflicto de interés.

“De hecho, ya me mandó llamar la Fiscalía, ya fui a dar mi declaración y no hay nada, hasta ahorita no hay nada…”, manifestó.

Agregó que él no forma parte del Instituto de Cultura, sino del Municipio de Mazatlán.

“Yo no tengo nada oculto, yo en mis declaraciones patrimoniales yo puse, que formaba parte pero que no tuve ingresos por ese Instituto, tú sabes cómo se hacen las sociedades, al final, hay un protocolo para formar la sociedad, pero no participa uno, en su momento cuando se hizo la sociedad de Ballet Clásico de Mazatlán, yo era contador, una amistad con Zoila (Fernández) y yo la ayudé, pero más que como un negocio, más que otra cosa, fue impulsar un poquito la cultura, el arte, ayudarle a Zoila, que para mí era una persona intachable”, manifestó Padilla Díaz.

Recordó que esto fue algo político, porque Marsol le pidió a Zoila que renunciara cuando ella renunció y no quiso, lo que era ilógico, porque la bailarina tenía más de 20 años de experiencia y Marsol iba llegando al Instituto de Cultura.