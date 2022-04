Rechaza Alfaro acusaciones sobre venta de ascensos a policías de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, rechazó que haya dado ascensos a sus familiares, como lo afirmó el alcalde Benítez Torres. “Yo no estoy facultado para dar ascensos”, aseguró.

Dejó en claro que el Órgano Interno de Control, que abrió una investigación en su contra por orden del mismo presidente municipal sabía muy bien eso.

Puedes leer: Juan Alfaro dió cargos a hija y yerno en Seguridad Pública de Mazatlán

“Yo no estoy con esa facultad para dar ascensos. El facultado es el presidente municipal, es como de visto, pero yo no puedo dar esos ascensos ni tampoco puedo dar recomendaciones”, manifestó.

Cuestionado acerca de que una hija del Secretario y su yerno habían sido favorecidos con ascensos, Alfaro Gaxiola pidió respeto por su familia.

“Mi hija es una policía que decidió seguir mi carrera. Cuando yo empecé como director, ella ya estaba en las filas de la Academia, ella no ingresó cuando yo estaba, ella ingresó mucho más antes y tiene su Academia, tiene sus estudios y es policía de tránsito de carrera… Su esposo, ellos se conocieron ahí mismo, ellos se conocieron y ahí mismo se casaron, que es mi yerno y mi hija, ellos están en la Academia, desde antes que yo agarrara la dirección, es más, ellos ya eran cadetes”, explicó el jefe policiaco.

ACLARA LO DEL DESALOJO

Y sobre el señalamiento de que no intervino en el desalojo de unas viviendas en la invasión Hacienda del Valle, el secretario de Seguridad Pública indicó que el Jurídico de la Policía Municipal ya contestó con copia al presidente municipal, el Órgano Interno y el secretario del Ayuntamiento, regidores y Asuntos Internos.

“Donde sí se actuó, pero no sin violentar los derechos humanos que eso son los que nos pueden llamar más la atención a nosotros, como servidores públicos no podemos alterar los derechos humanos de los ciudadanos y de ninguna persona”, respondió. Agregó que los actuarios no regresaron para apoyarlos, y se desalojaron a 23 familias de 23 viviendas, las cuales se les entregaron a los actuarios, pero aclaró que si las personas regresaron, ya no pueden violentar los derechos humanos de ellos.

QUE SI TIENE COMUNICACIÓN CON EL ALCALDE

Cuestionado si ya le pidieron la renuncia, el jefe policiaco respondió que sigue trabajando desde el primer día, y si no lo habían visto en escena, es que ha estado en reuniones en Culiacán y en Coparmex y Canaco y otras más.

Y sobre lo que dijo el alcalde Benítez Torres de que no tiene comunicación con su secretario de Seguridad Pública, Alfaro Gaxiola lo refutó y dijo que de diario le comunica las estadísticas al alcalde por teléfono, todo lo que es oficial.

Aseguró que no hay nada que le investiguen porque él no está haciendo cosas, y siempre dentro de la ley.

Y ante las denuncias de que recibía una cantidad de dinero por los ascensos, Alfaro Gaxiola informó que ya tiene conocimiento el Órgano Interno sobre eso, ya que él mismo les puso quienes les falsificaron las firmas, lo que determinará e investigará el mismo Órgano, ya que aparece la firma del secretario de Seguridad y del mismo presidente municipal.

Afirmó que no tenía ninguna injerencia con la Unidad de Asuntos Internos y que esta era muy independiente. Y que tiene casi 26 años de servicio, porque le gusta servir al pueblo de Mazatlán.