Realizan en Choix primera consulta para nutrir al PRI

Choix, Sin.- Se realiza exitosamente en el municipio de Choix la primera Consulta Municipal de PRImero tú propuesta, donde se escuchó cada una de las voces de la gente de esta región.

El Ing. Jesús Valdés Palazuelos, Presidente del CDE del PRI en Sinaloa, mencionó que con PRImero tú propuesta se busca construir una agenda política electoral que pueda tener en cada uno de los municipios gobiernos eficientes.

Mientras tanto y durante su participación el diputado del PRI Sergio Jacobo y Presidente de la Fundación Colosio consideró que "La importancia de estos foros es reflexionar y saber ¿Qué hacer para revitalizar a nuestros municipios?, para que nuestros municipios sean gobierno eficientes, con capacidad de responder a las demandas de las y los ciudadanos".

"Choix es un municipio con mucho potencial pero que requiere de mayores recursos, de más capacitación y sobre todo de funcionarios que le entiendan a cada una de las áreas en las que se desempeñan. Nosotros hacemos un compromiso de que el PRI no solo vendrá a escuchar, no sólo sacará las mejores ideas de la sociedad, si no que el PRI se compromete a plasmarlas en un documento donde sea una garantía para que las y los candidatos que lleguen a ganar con el apoyo de todos ustedes y de muchas familias más, sea un documento que pueda hacerse valer y que realmente se traduzca en beneficios y apoyos para todos los choisenses"; Comento Valdés Palazuelos





Sergio Jacobo, dijo que Sinaloa es un estado pujante, con muchas riquezas, que es todo un ejemplo en su producción agrícola y pesquera, pero destacó que desafortunamente el desarrollo de Sinaloa no ha sido parejo.

Por lo que destacó que "Tenemos que buscar las vías para lograr cumplir esa aspiración. Para que la gente de los municipios como Choix no se rezaguen, si no que tengan las mismas oportunidades que hay en otros municipios de Sinaloa".













