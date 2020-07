Realidad de Covid-19 en Mazatlán supera a números oficiales

Mazatlán, Sin.- La apertura de la actividad turística y las playas a partir de esta semana es una medida contraproducente, pues significará un repunte en los casos de Covid-19, advirtió el médico internista Héctor Velasco Serrano, quien dijo que la capacidad hospitalaria del sector privado sigue agotada y que los festejos del Día del Padre generaron un repunte de pacientes que todavía no se registran en las cifras oficiales.

El integrante del Comité de Salud Municipal indicó que las cifras oficiales no registran el monto total de los enfermos, ya que tan solo él ha atendido 486 pacientes con síntomas de coronavirus en hospitales privados, por lo que consideró que los casos reales superan entre 5 y 10 veces más a las estadísticas que maneja la plataforma del sector salud.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, al 29 de junio, lo ocupación hospitalaria del sector privado en Mazatlán se encontraba a un 94%, mientras que en lo general, de 271 camas para pacientes Covid-19, sólo el 58% estaban ocupadas.

En estos días se llenaron las camas por los pacientes que se contagiaron el Día del Padre, los festejos del Día del Padre se están reflejando una semana después, que son con los que estamos llenando las áreas de terapia intensiva, no se ha bajado el pico de la pandemia, está muy alto todavía; al abrir todo van a seguir aumentando los casos.

Velasco Serrano





Refirió que aunque la capacidad hospitalaria esté al 60% en el sector público, un rebrote de coronavirus pondría en jaque al sector salud, pues la curva de casos sigue muy alta en el cierre del mes de junio y con la apertura turística y de las playas se prevé un incremento en la incidencia.

Todavía no se ha bajado la curva, estamos en una curva muy alta, estamos con muchos contagios, tantos que no hay camas disponibles en el sector privado, las camas para pacientes Covid-19 están llenas en los hospitales.

Velasco Serrano

Tanto en la Central Médica Quirúrgica como en la Clínica del Mar, el hospital Sharp y La Marina, no hay camas para pacientes Covid-19, ya que los espacios que se desocuparon en la última semana, se utilizaron para nuevos enfermos que se contagiaron durante los festejos del Día del Padre, cuando la población se relajó en cuanto a las medidas preventivas.

Insistió en que es un error que las personas no utilicen cubrebocas en lugares públicos o donde haya más de dos o tres personas, porque su uso protege a unos como a otros.

La gente sigue sin creer, a pesar de que se están muriendo, y siguen sin usar cubrebocas, los taxistas del Seguro Social no traen cubrebocas, yo no me subiría con un taxista que no trae cubrebocas, y la gente lo mismo, el taxista no sabe si el que subió trae Covid, o el usuario si el chofer no trae, el cubrebocas protege a ambos.

Velasco Serrano

Comentó que en la víspera de la apertura, por cada cama que hay en el sector privado, hay entre tres o cuatro pacientes en espera de usarlas.

No va haber capacidad hospitalaria para un rebrote, con el brote que tenemos, la capacidad hospitalaria de hospitales privados está agotada, en un rebrote, hay listas de espera de hasta tres o cuatro pacientes por una cama en hospitales privados, en un rebrote qué va a pasar, no nos vamos a dar abasto.

Velasco Serrano

CIFRAS

271 camas para pacientes Covid-19 existen en Mazatlán tanto en el sector privado como público.

157 camas disponibles para pacientes Covid había en el puerto al 29 de junio, según cifras oficiales.

58% es la ocupación hospitalaria en general en Mazatlán, con corte al 29 de junio.









