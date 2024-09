Raíces de árboles destruyen banquetas en la Gutiérrez Nájera, Mazatlán

Mazatlán, Sn.- Las banquetas ubicadas en la avenida Gutiérrez Nájera presentan un deterioro notable por el crecimiento descontrolado de las raíces de los árboles plantados en la zona.

Este problema, que persiste desde hace más de 10 años, ha llevado a que las banquetas se encuentren salidas y en mal estado, lo que genera molestias entre los residentes y comercios circundantes.

"Ya lleva como 10 años ese problema de raíces, ya es urgente que se haga algo, parece pista de patinetas", dijo Tristan Gómez, vecino del asentamiento.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

El mal estado de las banquetas ha provocado varios accidentes, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es reducida.

Vecinos han reportado que la falta de iluminación en el área agrava el riesgo, ya que algunas personas no se percatan de los daños y caen.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

"De noche en ese pedazo me ha tocado ver varios accidentes, en especial de gente que no ve y se tropieza, caen bien feo y no se pueden ni levantar del golpe que se dieron, ojalá y que pronto arreglen porque las banquetas están en mal estado, les falta una manita de gato, y los árboles o las raíces son el principal problema", añadió.