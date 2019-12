Quirino muy presente en redes pero ausente en la política

Culiacán.- El Gobernador del Estado de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel ha dado mucho de qué hablar por su intensa actividad en Twitter, teniendo una respuesta simpática, empática y activa, con la finalidad de dar una imagen de un “gober” atento y al día de lo que acontece en Sinaloa.

Sin embargo, tras la ola de feminicidios y violencia como la del jueves negro, psicosis e inseguridad, ahí, las respuestas chistosas y atentas que emite la cuenta de twitter oficial del funcionario desaparecen, de modo que cuando se le cuestiona por ese medio sobre temas serios, no hay interacción por parte de Ordaz Coppel.

¿Quien me adivina donde son estos tacos? Les doy una pista, están en Culiacán y empiezan con R, buenísimos, seguimos festejando al Jr. nada mejor que festejar en los taquitos con el amor de mi vida @RosyFdeOrdaz pic.twitter.com/xhQlj7JorI — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) December 14, 2019

JUEVES NEGRO

El 17 de octubre o “Jueves negro”, luego de que en menos de 15 minutos la ciudad fue tomada por el narco, la ciudadanía pedía al gobernador por medio de esta red social, que diera información respecto a lo que sucedía, sin embargo, el funcionario brilló por su ausencia ese día.

A los tres días del suceso que pusiera a Culiacán en el plano internacional catalogada como una ciudad altamente violenta, muy temprano Ordaz Coppel publicó en twitter que él y su esposa Rosy Fuentes, se encontraban en una rodada hacia la sindicatura de Imala.

En ese tweet, los ciudadanos empezaron a señalar que en lugar de dar información del caso sobre la presunta detención fallida de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, el funcionario se encontraba realizando actividades deportivas y publicándolas en su cuenta de twitter.

“Así deberías de haber estado informando con lo del chapito en la toma de Culiacán, el estado y el país, por parte de delincuentes”, “qué oportuno, gobernador. Gracias por estar bicicleteando en lugar de hacer tu trabajo. Puro Sinaloa”, fueron algunas de las respuestas a la actividad publicada del gobernante.

👊🏼 Gracias por compartir un momento agradable conmigo, es un enorme placer escucharlos, atenderlos y sobre todo que sepan que los políticos trabajamos para ustedes y JAMÁS al revés. De todo corazón gracias por tantas muestras de afecto y empatía. Soy Quirino Ordaz 😎 https://t.co/pYqnno2MtT — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) December 10, 2019

El 3 de diciembre Culiacán entró en pánico, pues por medio de audios en Whatsapp y supuestas imágenes y videos, se estaba desinformando que ese día por la tarde noche, estallaría otra balacera de la magnitud del jueves negro. En ese momento, la cuenta de Quirino emitió el siguiente mensaje: en redes sociales están circulando noticias sobre las balaceras en la ciudad de Culiacán, les pido por favor mantener la calma y no cooperar con noticias falsas, reenviando notas que no sean de fuentes oficiales.

A esa información, los usuarios con residencia de donde se experimentaba la sicosis, comenzaron a emitir señalamientos ante la situación.

CUENTA VACÍA

La cuenta de Twitter del Gobernador constitucional de Sinaloa, ha tratado de proyectar una imagen de frescura y tendencia pero termina siendo vacía, como el 7 de diciembre, cuando retwiteó la captura de pantalla de una nota donde el funcionario fue entrevistado y expresaba que: “Feministas tienen razón y serán respetadas”, en este retweet, compartía Quirino: “Y que digan lo que quieran decir mi estimada, las mujeres de Sinaloa y el mundo tienen la razón, tienen derecho y tienen TODO nuestro respaldo. #PuroSinaloa”

Sin embargo, otro rubro en el cual Sinaloa ha relucido por el fracaso en su implementación, es la Alerta de Violencia de Género. Sinaloa cerró el año con 34 feminicidios, siendo el último el de la joven Mariana. El 18 de diciembre, cuando ya se estaba checando el presupuesto para Sinaloa hacia el 2020, Ordaz Coppel publicó en la plataforma: “La alerta de género no funciona, no ha dado el resultado esperado. Por eso estoy esperando una definición para ver qué va a pasar, si va haber apoyos, porque no los ha habido, solicitaré a @SEGOB_mx que se revisen los mecanismos de apoyo.”

A la brevedad se le señaló por parte de usuarios culiacanenses que lo que no funcionan son las instituciones que el gobierno de Ordaz, dirige.

“Se sabe por boletines y testimonios de colectivas que apenas se iniciaron las mesas de trabajo que usted tuvo que encabezar. La alerta va para tres años y es difícil comprender que las dependencias no tuvieron la capacidad de hacer mesas antes”, le respondió una usuaria.

De acuerdo con la revista de comunicación científica Index Comunicación: “En el contexto digital, las redes sociales se han convertido en potentes plataformas para la difusión de la fotografía política. En concreto, se configuran como herramientas estratégicas en la construcción de la imagen de los actores políticos y su comunicación directa con los ciudadanos”.

GOBERNADOR AUSENTE

Así es como se puede justificar la interacción de la cuenta oficial de Ordaz Coppel, que busca ser tendencia y a la vez, compartir una estética de ciudadano cualquiera en un puesto donde procura a la ciudadanía. Como los tweets donde se muestra comiendo en taquerías populares, o subiéndose a los chistes mediáticos como en los siguientes tweets:

“Mañana no hay clases. Soy Quirino. Resguárdense y manténganse a salvo. ¿Ya de una vez hasta el día de reyes o ustedes qué opinan?”.

Así el gobernador trendy de Sinaloa ha estado presente en el twitter pero ausente en su estado.

