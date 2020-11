Quirino gastó millones para traducir en cinco idiomas campaña “Puro Sinaloa”

Culiacán, Sin.- En la segunda entrega de la investigación de Iniciativa Sinaloa sobre el gasto en Publicidad de Quirino Ordaz Coppel, se encontró que tan solo en el primer trimestre de su gobierno en 2017, se gastó 17 millones de pesos en “reforzar” la marca “Puro Sinaloa”. Esta cantidad es equivalente a lo que tiene de presupuesto en solo un año, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quienes han expresado ya que el monto no es suficiente para atender a los sinaloenses trastocados por la violencia.

El diseño y lanzamiento de la marca personal “Puro Sinaloa” costó 32 millones de pesos.

Local Cuarto Informe: Quirino Ordaz presume números en seguridad en Sinaloa

Además de este dato, la periodista Miriam Ramírez, a cargo de la investigación, dio a conocer que una de las campañas para la marca personal de Quirino Ordaz, fue traducida en cinco idiomas.

“Según el detalle de los comprobantes fiscales esta empresa cobró 13 millones 224 mil pesos por la “conceptualización, dirección y creatividad de las piezas de comunicación para la elaboración de campaña de reforzamiento de la campaña ‘Puro Sinaloa’, así como las pautas de difusión en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. En suma, durante 2017 el gobierno estatal pagó casi 27 millones de pesos por diversos servicios relacionados con la marca Puro Sinaloa”, explicó Ramírez.

Y el siguiente año el gasto continuó, en 2018 dos empresas con domicilio fiscal en Puebla y en la Ciudad de México cobraron cinco millones 405 mil pesos por cuatro facturas que describieron sus servicios como “recursos de audio y vídeo en internet del proyecto Puro Sinaloa” y “logística en el proyecto Puro Sinaloa y Gestión para pagos de Copyright”.

Después del segundo semestre de 2018 y durante todo el año 2019 no se emitieron facturas que incluyeran en el concepto las palabras “Puro Sinaloa”, por lo que no es posible determinar a cuánto habría ascendido el gasto durante ese periodo.

Foto: Cortesía │ Gobierno del Estado

Puedes leer: Adiós al “Puro Sinaloa”: Congreso prohíbe logo de Quirino en uniformes

El gobernador Ordaz Coppel justificó su gasto en publicidad, en una entrevista, esta mañana con un portal de noticias local. En este espacio mencionó que el gasto “lo seguirá haciendo”, pues es parte de quitar el estigma que se tiene del estado como la violencia, y así, a traer a los inversionistas extranjeros.

Sobre esta justificación, el presidente del organismo Iniciativa Sinaloa, Silber Meza, expuso que, con dinero en imagen, la situación real de violencia en el estado, no va a cambiar.

“Con billete en campañas publicitarias la situación real de Sinaloa no va a cambiar, ya lo vimos en el Jueves Negro, las víctimas no han sido atendidas aún, porque no hay dinero suficiente para este rubro”, dijo.

La última entrega de esta investigación, se dará la próxima semana.









Lee más aquí ⬇ Local Cumpliendo el plazo: Prohibido el logo “Puro Sinaloa” en uniformes y útiles escolares

Local Congreso llama al Gobernador a publicar cuentas públicas de municipios