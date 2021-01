Quien quiera acostarse con quien quiera que lo haga, pero que no se legalice

Culiacán, Sin.- Ante el intento de que nuevamente se suba al Pleno del Congreso del Estado el tema matrimonio igualitario y se saque adelante las iniciativas de Morena a favor del aborto, salió al paso el también legislador de Morena, Apolinar García quien llamó a los grupos que están en contra del aborto se unan para impedir que se despenalice y no se legalice el matrimonio igualitario.

"Dios dijo Adán y Eva, no Adán y Esteban", señaló el diputado al rechazar el matrimonio igualitario, pero advirtió que él no está en contra de que cada quien se acueste con quien quiera, pero no acepta que esos se unan legalmente, porque finalmente el matrimonio no es un derecho, sino una acuerdo porque si fuera una derecho prácticamente se exigirá tener una pareja.

Asimismo la emprendió contra el activista LGBT, Tiago Ventura Cárdenas, a quien acusó de atentar contra el matrimonio tradicional en Sinaloa.

También criticó que Tiago Ventura sea un extranjero que busca cambiar las leyes estatales y que recibe financiamiento de una asociación internacional.

“El peruano Tiago Ventura, conociendo el desequilibrio en los poderes y las lagunas que existen en las leyes mexicanas intenta persuadir a los 11 ministros de la Suprema Corte tratando de asentar un duro golpe a nuestra soberanía sinaloense”, aseguró.

Cabe recordar que hace unas semanas, se dio primera lectura a la iniciativa presentada por Tiago Ventura sobre el matrimonio igualitario en Sinaloa, retomando la misma que fue votada en contra por el pleno de la 63 legislatura en junio de 2019.

El diputado morenista insistió que la aprobación de la unión de personas del mismo sexo no debe estar a expensas de lo que se imponga desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en todo caso, se debe someter a consulta ciudadana.

“En Sinaloa el matrimonio es la principal institución de la sociedad y, como tal, se le debe respetar su figura constituida en paridad de género como ha sido conocida tradicionalmente. Yo no estoy en contra de las uniones homosexuales pero el matrimonio original debe de ser constituido 50 por ciento por un hombre y un 50 por ciento por una mujer”, insistió

El matrimonio igualitario, dijo, es un capricho de pocos que están hostilizando a la sociedad con esta idea y con la legalización del aborto.

“Estamos siendo bombardeados. Desde hace tiempo a mi como a muchos sinaloenses nos llegan tantos mensajes para el tema del aborto y del matrimonio igualitario, así que si quiero hacer otra figura jurídica, pues tengo todo el derecho, soy legislador, y no considero que estoy discriminando a nadie", concluyó.









