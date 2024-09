Queremos regresar a las escuelas, pero queremos seguridad: directivos escolares

Culiacán, Sin.- Para el director de la Escuela Primaria Sócrates, Víctor Manuel Aispuro, de la ciudad de Culiacán, el regreso a clases presenciales es aún imposible.

Al realizar un recorrido por algunas de las escuelas públicas de Culiacán, se constató que, en su mayoría, no se presentaron alumnos a pesar del reiterado llamado de las autoridades educativas para que se reanuden las clases presenciales.

En la Escuela Primaria Sócrates, así como en la Escuela Secundaria Técnica 72, 79, 80 y más, se decretaron clases presenciales hasta la siguiente semana que inicia el 23 de septiembre.

El director de la primaria Sócrates expresó que aún existe mucho temor de los padres de familia ante el panorama de inseguridad que prevalece en Culiacán y que, además, las declaraciones que han hecho las autoridades educativas y el mismo gobernador, no son alentadoras.

“Hay mucho temor de los padres de familia, de los maestros, creemos que la situación no está controlada, el gobernador y la Secretaría de Educación nos mandan un mensaje desalentador, donde nos dicen que no pueden hacer nada… entonces ¿en manos de quién estamos? Eso no nos da seguridad para nada, son ellos los que están motivando el ausentismo”, dijo.

El director aseveró que, si bien se hicieron presentes patrullas y elementos militares alrededor de la escuela por la mañana, el operativo no es suficiente mientras no se garantice la seguridad de los alumnos y los padres de familia.

Agregó que la única alternativa fue brindar clases en línea, apoyando a los padres de familia para que los alumnos no se queden sin estudiar. Sin embargo, ejecutar esta modalidad de estudio es incluso más complicada que las clases presenciales, pues implica más horas de trabajo.

“Mientras tanto, estamos trabajando en línea apoyando a los padres de familia, no es tan fácil como estar en presencia física, es más pesado en línea y es una jornada de 12 horas o más porque hay que atender a los padres; es mucho más pesado”, expresó el director.