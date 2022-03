Que todas las mujeres decidan sobre su embarazo: Carol Arriaga.

Culiacán, Sinaloa-. Cómo parte de la conmemoración del día internacional de la mujer este 8 de marzo, Carol Arriaga, Secretaria Nacional de las Mujeres de Morena visitó Sinaloa para impulsar la agenda legislativa del Congreso del Estado y que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

"Lamentablemente, no ha existido una legislación que favorezca a las mujeres, pero sí que las criminalice, se encarcelado por abortar, pero no se encarcela a los hombres por abandonar a la novia, esposa e hijos y no hacerse cargo" señaló. Local Sinaloa llega al 8M bajo el asedio de la violencia de género

Carol Arriaga, añadió que es muy importante el reconocimiento del derecho a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

"Queremos que todas las mujeres puedan decidir si quieren interrumpir o no su embarazo, pero sobre todo trabajar para la prevención." Expresó.

Lamentó que Sinaloa ocupa uno de los lugares más importantes en embarazo infantil, embarazo adolescente, lo cual se ha vuelto un tema muy grave, sobre todo porque en ocasiones el padre termina siendo mucho más mayor.

Subrayó que es muy importante que no haya embarazos adolescentes, ni matrimonios infantiles, pues a pesar de que la convención de los derechos del niño prohíbe éste tipo de matrimonios, en México hace falta una armonización legislativa.

"Las niñas deben estar jugando, desarrollándose libre y sanamente y no estar siendo niñas mamás, la fuerza debe de estar sobre todo en la prevención" concluyó.

Fue hace algunos días, cuando la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, daba a conocer que en la entidad, el promedio de embarazos en adolescentes anualmente es del 5 por ciento, casi duplicando el promedio nacional.