Que sirva este día para exigir que la justicia sea más accesible para las mujeres

Culiacán, Sin.- Más del 60 por ciento de las mujeres que sufren violencia, prefiere el silencio que denunciar y luchar porque el miedo las paraliza, señaló la doctora en pedagogía, Sahuaydi Ayala Zazueta.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer la pedagoga dijo que esta esta fecha también debe servir para exigir que la justicia sea más accesible para las mujeres, e hizo un llamado a todas las mujeres sinaloenses violentadas a que denuncien y no cubran a su agresor.

Durante la videoconferencia “Sí, una más… La vida es bella”, organizada por el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que con el título de su ponencia busca romper el silencio que aprisiona a las mujeres que viven violencia, que no denuncian ni buscan apoyo, que aguantan cada día.

Ayala Zazueta explicó que la Organización de las Naciones Unidas decretó cada 25 de noviembre conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se decidió esta celebración, dijo, en honor a las hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa), de República Dominicana, por ser símbolo de la defensa de los derechos de las mujeres.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Esta fecha internacional, dijo, debe servir para hacer saber a estas mujeres que no están solas, que haya mayor conciencia pública sobre esta problemática e impulsar la movilización social.

La movilización, explicó, es para que las mujeres se unan, alcen su voz por las que no pueden hacerlo y por las que están en proceso de atreverse a dejar el miedo.

Comentó que de acuerdo a muchas encuestas realizadas a mujeres víctimas de violencia, éstas confiesan que se sienten culpables, que si se atreven a denunciar enfrentan procesos engorrosos y por ello prefieren buscar otras formas para ser escuchadas y atendidas.

Foto: Cortesía | @xsunsetlightsx

Ayala Zazueta se pronunció por dar mucha difusión a estas conmemoraciones para que se conozcan los derechos que tienen las mujeres, pues hay quienes no lo saben.

“Hay desinformación en muchas de ellas, no saben que tienen ayuda jurídica gratuita. Ello les hace sentirse más aisladas y aguantar el infierno en que viven”, dijo.

Del porqué muchas mujeres no denuncian, expuso que el factor principal es el miedo, el cual las enferma, las paraliza a grado tal que no son capaces de tomar decisiones propias y sienten que no pueden salir adelante.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

“El miedo paraliza, las mujeres están petrificadas y se bloquean con sólo escuchar el nombre de la persona con la que viven”.

El problema mayor, expuso, es que todo lo que se vive en el seno del hogar es un ciclo que se repite por los hijos e hijas.

Hay que romper esa cadena, porque ese mismo infierno es el que vivirán los hijos o hijas en el futuro, reiteró.

















