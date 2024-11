“Qué se toquen el corazón, mi niña no es mala”, Lorena ante la desaparición de su hija Perla

Culiacán, Sin.- Ante la desesperación de no saber de su hija, Lorena Isabel Valenzuela mandó un mensaje a los raptores que tengan a su hija, Perla Guadalupe Valenzuela Reyes, de 19 años, “que se toquen el corazón, mi niña no es mala”.

Con lágrimas y la cara desencajada, la madre de la joven busca con desesperación a su hija y clama a las autoridades que realicen su trabajo para la pronta localización de su hija, quien fuera privada de la libertad de manera ilegal el pasado sábado por la noche al bajar del camión San Miguel en la colonia Amistad.

También puedes leer: Mujer es “levantada” al bajarse de un camión en la colonia Amistad

La madre fue acompañada por familiares, así como representantes del colectivo “Guerreros Azules”, donde relató que fue un vecino de la colonia quien fue a darle la mala noticia que desde el sábado la mantiene con el alma en un hilo al no saber dónde está su hija.

En ese sentido, explicó que inmediatamente llamó al 911 y acudió a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, e interpuso la denuncia correspondiente, sin embargo, a casi 40 horas de la desaparición, no ha recibido alguna noticia de aliento.

Lorena Valenzuela aseguró que su hija Perla, es una joven reservada, buena, noble y trabajadora que no tiene problemas con nadie y no le parece justo lo que está ocurriendo con ella.

“Mi niña no es una niña vaga, no es una niña mala, toda la gente de mi cuadra dice que si por qué pasó esto. Hasta ahorita no tengo nada de Fiscalía, yo vengo a pedir a la gente que me apoye, que me apoyen en la búsqueda de ella”, indicó.

Asimismo, lamentó que el secretario de Seguridad Pública del estado diera a conocer que por equivocación que su hija ya estaba con su familia, pues este tipo de información solo interfiere y entorpece la investigación o cualquier dato que pueda ayudar con la localización de su hija.

Finalmente, la madre de la joven agradeció a las personas que a través de redes sociales han difundido su fotografía y datos, sin embargo, asegura que es desesperante que pasen las horas y no tener noticias sobre el paradero de su hija.