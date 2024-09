"Que se haga la consulta", expresa Rocha sobre la situación de la UAS en el Congreso

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que la consulta a la Universidad Autónoma de Sinaloa de este 11 y 12 de septiembre organizada por el Congreso del Estado es legítima y se debe aplicar.

En su conferencia semanera de este lunes, el gobernador reiteró que deberán ser los universitarios quienes opinen sobre la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, tal y como lo establece la Ley General de Educación.

También puedes leer: Comisión de Educación aún no determina algo en cuanto a reforma para la UAS

Dijo que en ningún momento la ley vigente establece quién debiera aplicar dicha consulta, pero que si las autoridades no quieren que la haga el Congreso de Sinaloa, entonces que sean ellos mismos quienes la apliquen.

"Que le pregunten los universitarios qué quieren, la ley no dice, a mí me tocó redactar ese artículo, dice que se haga una consulta abierta, informada y transparente, no dice quién debe hacerla, pueden decirle al Congreso, nosotros la vamos a hacer pero no quieren", dijo.

El gobernador apuntó que, en su opinión, en el órgano legislador quien debe hacer la consulta pues es el Congreso, el encargado de hacer la reforma a la Ley Orgánica de la UAS y además, tiene más de 40 iniciativas de reforma que tiene que dictaminar.

Ante esta consulta, las autoridades de la UAS informaron que acudirán ante las instancias judiciales para invalidar la consulta, misma que se hará en los próximos días en las afueras de las escuelas de la universidad.