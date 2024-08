¡Qué perrón! Implementarán en Mazatlán ‘CURP’ para mascotas

Mazatlán, Sin. -Para garantizar el bienestar y protección de los animales, a través del reconocimiento legal e integración en la red de ayuda en caso de extravío, accidentes, maltrato y crueldad animal, en Mazatlán se implementará el Registro Único para Animales de Compañía.

Esta “CURP” para mascotas ya se implementa en otras ciudades del País, iniciativa que busca generar un padrón de animales, tanto de mascotas con dueño como de animales comunitarios, es decir, los perros o gatos que pertenezcan a un grupo de vecinos o alguna comunidad, urbana o rural.

También servirá para hacer un cálculo y conocer la magnitud del problema de animales callejeros.

Este trámite lo realizará la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y será completamente gratuito; en esta primera etapa es voluntario y gratuito, pero pronto será obligatorio.

¿Cómo funcionará?

Al adquirir o adoptar un animal de compañía, deberá registrarlo en el Centro de Bienestar y Control Animal (CEBICA), que generará una clave única que contará con datos de identificación de la mascota y de su tutor.

El Registro Único para Animales de Compañía de Mazatlán será una ficha con datos como nombre, domicilio, raza, sexo y otras señas que permitan identificar al animal, que se podrá utilizar en campañas de esterilización, vacunación y otros casos específicos.

“Si dado el momento, el perro está involucrado en un conflicto de seguridad, mordió, lo mordieron, se extravió, se lo robaron, lo maltrataron, lo abandonaron y vas a dar con un juez cívico, el juez te va a decir: a ver, acredítame la legal posesión del animal”, señaló la directora de Ecología, Eunice Murúa Figueroa.

¿Un chip?

En esta iniciativa también se contempla realizar el control con un chip de rastreo, un dispositivo de identificación por radiofrecuencia, que lleva un número de identificación único, cuando se escanea, se transmite el número e información de registro.

Este tipo de dispositivos necesita batería, no requiere energía, y no hay partes móviles. Tiene el tamaño de un granito de arroz y se inyecta debajo de la piel, a través de un sencillo procedimiento se realiza en menos de 5 minutos en una consulta médica veterinaria.

“Es muy importante que sepan que un microchip de identificación es distinto a un GPS, pues no indica la ubicación de tu mascota, pero sí es una útil herramienta en caso de extravío. Eso sí, un microchip no sirve de nada si no lo registras en una base de datos de recuperación de mascotas, y eso es precisamente lo que CEBICA hará, en el momento en el que una persona encuentre a un animal, puede traerlo con nosotros para escanearlo y ver si su tutor está registrado y llamarlo inmediatamente" , explicó Murúa Figueroa.