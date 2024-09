¡Que no hay nada! Desmienten lista de conductores suspendidos por dopaje en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Una lista que presuntamente señalaba a conductores de transporte urbano de Mazatlán por presunto dopaje fue desmentida por representantes del sector.

Según el presidente de la Alianza de Camiones Urbanos, la información carecía de sustento.

"No supimos de dónde la sacaron o cuál fue la intención de haberla dado a conocer, porque no hubo ninguna intervención por parte del Gobierno (del Estado)”.

Afirmó que en caso de ser cierto, las autoridades habrían tomado acciones inmediatas.

"Cuando el Gobierno viene a hacer, imagínate, si hubiera sido cierta, pues ellos hubieran suspendido a la mitad de los camioneros, como dice ahí, que salieron al 50 por ciento".

El portavoz explicó que cuando las autoridades realizan exámenes de dopaje, los operadores que no los superan son suspendidos de inmediato, y las unidades son retenidas hasta que se asignen nuevos conductores.

"El Gobierno del Estado cuando hace esa, remite al operador y ya no lo deja trabajar. Y hasta ahorita no se han parado las unidades por falta de los operadores en esa cuestión. Que no tengamos operadores es muy diferente a que los hayan remitido o suspendido su licencia por estar en dopaje", aclaró.

"Esa noticia realmente fue falsa", añadió Osuna.

El presidente también enfatizó que las inspecciones son realizadas de manera sorpresiva y sin previo aviso a la Alianza, para evitar que los operadores sean alertados.

"Ellos deciden cuándo hacerlas, en qué tiempo, no se nos avisa para que no estén en alerta o se avise a los operadores", explicó.

Subrayó que no se han reportado casos positivos recientes.

"Ahorita no hay ninguna llamada que nos digan ‘vengan por estas unidades porque salieron positivos los operadores’”, aseguró.

A pesar del impacto de la difusión de la información falsa, la Alianza opera con normalidad.

"Nosotros seguimos en las mismas, seguimos operando de la misma manera", concluyó.