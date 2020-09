Que bueno que al personal médico se les exalte, pero que también les paguen: PAN

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, en conferencia de prensa criticó que en actos cívicos el gobernador exalte al personal médico y en la realidad les niega el bono que se les prometió por su trabajo durante la pandemia por Covid-19, además acusó al Gobierno Federal de ser cómplice de los grupos que tienen tomadas las casetas de las carreteras del estado.

Recordó que en el marco de la celebración de la Independencia de México, se gritaron vivas al personal del sector salud que atiende la pandemia por Covid-19, pero, ellos, advirtió, merecen más que eso.

Local La eliminación del Fortaseg representa un gran retroceso a la seguridad: PAN

“Es indignante que en los discursos se desviven exaltando pero en los hechos no los atienden y eso no puede suceder. Exigimos congruencia, no estamos pidiendo otra cosa más que se aplique la justicia porque a fin de cuentas, todo el personal de diversos centros hospitalarios se está exponiendo de forma permanente y los gobiernos lo único que salen es a sacar raja de esto”, indicó.

Insistió que para hacer valer el reconocimiento, lo que se debe de hacer el gobierno del estado es pagarles el bono que se les prometió.

Que se lo entreguen, porque ahora resulta que no se lo van a dar, y claro que es indignante que en los discursos se definen por exaltarlos, pero en los hechos no los atiendenEstrada

Por otro lado señaló que los grupos que tienen tomadas las casetas en las carreteras del estado, señaló que al principio pedían cooperación pero ahora exigen el pago de cuotas a los ciudadanos como apoyados por el gobierno federal.

Carlos Vega Estrada dirigente estatal del PAN. Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

Lee también: Laura González, es ratificada para titular de ISMujeres

Por ello, Estrada Vega exigió que la autoridad federal intervenga y ponga orden o que quite las casetas, ya que esta situación que empezó supuestamente como protesta ciudadana para exigir la liberación de las casetas o pagos de indemnizaciones por construcción de carreteras, ahora se ha convertido en el negocio de grupos organizados que obtienen dinero de manera ilegal y además representan un riesgo para los ciudadanos.

“Esto no puede continuar así el gobierno federal tiene que actuar porque esto lleva muchas implicaciones porque lo que comenzó como una protesta pues ya es un negocio para grupos organizados que ganan dinero en la ilegalidad y no hay poder ni autoridad que haga las cosas de manera correcta y los meta en cintura, cuando los productores toman las casetas rápido llegan y los quitan, qué está pasando aquí, esto tiene meses con la complicidad del Gobierno Federal”, indicó.

















Lee más aquí: