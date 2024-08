¡Puras mermas! Relleno sanitario provisional no quedaría antes que termine este gobierno

Mazatlán, Sin. -El relleno sanitario provisional que se proyecta construir junto al actual basurón municipal, tampoco quedaría listo antes que concluya la actual administración, expresó el alcalde Édgar González Zatarain.

Será este martes 6 de agosto cuando el Ayuntamiento se reúna con ejidatarios de Urías para ver la propuesta de compra-venta de una superficie de 2.5 hectáreas para la construcción del depósito de residuos sólidos temporal, de ahí pasará por el Cabildo la aprobación y luego licitar la obra.

"Ya no te puedo asegurar si estamos o no en tiempo, lo que sí no podemos, lo voy a platicar con la Presidenta electa, que no podemos decir ‘me espero para que la siguiente administración lo haga’, no, tenemos qué caminar hasta donde lleguemos, y de ahí la siguiente administración tiene que continuarlo", declaró.

El primer edil apuntó que el actual basurón tiene fecha de caducidad, febrero de 2025, sin embargo, a menos de tres meses de que haya cambio de administración, puede que el nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos no esté listo para el 31 de octubre, como se había planteado.

"Hasta donde le lleguemos, si le llegamos a la obra, al inicio de la obra, hasta ahí lo tiene que continuar la siguiente, pero no podemos parar, es algo que en definitiva no va a tener reversa", agregó.

Apuntó que ya se hicieron los estudios correspondientes y ya está listo el proyecto ejecutivo, solamente falta llegar a un acuerdo con el Ejido Urías y pasarlo por Cabildo.

Para saber

En su edición semanal, esta casa editorial publicó una nota en la que se menciona que el basurón de Mazatlán será una herencia incómoda para la siguiente administración, al no encontrarse un terreno adecuado para la construcción del relleno sanitario.

Pese a que en marzo el Cabildo aprobó un presupuesto de 10 millones de pesos para la adquisición de un terreno de 10 hectáreas en el Ejido Palmillas, la compra no se concretó, ya que no se garantizó el derecho de vía.

Ante las premuras, se decidió hacer un sitio de disposición final de residuos sólidos provisional, con vida útil a tres años, junto al actual basurón en proceso de clausura.