Pulmoneros trabajan todo el día para ganar poquito

Mazatlán, Sin. Entre dos y tres horas tardan conductores de pulmonías para poder brindar un servicio de traslado, debido a las escasas personas que andan por las calles.

Trabajadores del volante comentan que desde el 20 de marzo han tenido que buscar espacios como el del embarcadero de la Isla de la Piedra, tras la nula presencia de turistas que dejaron de arribar a Mazatlán por la contingencia originada por el Covid-19 en todo el país.

Reconocieron que en las calles no hay gente que requiera de sus servicios, porque las fuentes laborales han cerrado y han tenido que permanecer en sus casas sin recursos.

No hay turismo, la gente no sale de sus casas, y no salen porque no hay negocio, no tienen trabajo tampoco, y pues a qué salen, y uno sale para buscar lo poquito que hay.Trabajadores del volante





La situación por la que atraviesa el sector transportista, la de no haber trabajo, aseguraron, es aprovechada por los usuarios quienes piden una “rebajita” en el traslado.





Actualmente, precisaron, transportar a una persona mínimamente tiene un costo de 40 pesos, no obstante que ninguno de los servicios ha llegado a valer 100 pesos.

Los bajos precios se deben a que las personas no cuentan con recursos económicos para pagar, por lo que optan por cobrarle una mínima cantidad, que les permita por los menos solventar los gastos que genera el vehículo que conducen.

PARA SABER

Al día, un pulmonero logra realizar entre tres y cuatro servicios de traslado, durante un horario que tienen que ampliar hasta las 9:00 de la noche por falta de clientes.













