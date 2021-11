Proyecto del Metrobús quedó fuera del presupuesto 2022: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El proyecto del Sistema de Transporte Público Integrado (Metrobús) quedó fuera del ejercicio de presupuesto de egreso e ingresos 2022, para el gobierno de Sinaloa, así lo manifestó Rubén Rocha Moya.

El gobernador recordó que, para que se concrete la realización de este proyecto de movilidad, todavía hace falta que el gobierno del estado envíe a la Federación la carta de suficiencia presupuestal.

Sin embargo, dijo, no ha sido enviada porque el Metrobús representa un gran gasto, mismo que no está contemplado como una obra social a desarrollar en Sinaloa.

“El Metrobús si no representa un gasto, no tengo problema para mandarlo (carta de suficiencia presupuestal), pero yo sé que sí y no lo tengo contemplado”, dijo.

“Yo no lo tengo presupuestado, este es un tema que tenemos que ver, ahorita estuvimos en la mesa de basificación de la Novena Zona Militar y me comentó el tema, vamos a revisarlo”, añadió.

Finalmente el gobernador puntualizó que será en el transcurso de esta semana cuando se reúnan la secretaría de finanzas, obras públicas, bienestar y el alcalde de Culiacán, para debatir su es factible o no llevar a cabo la implementación del Metrobús.

