Protestan por el cierre de accesos a la playa en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Colectivos y ciudadanos de Mazatlán se manifestaron para exigir la reapertura de accesos a la playa que han sido cerrados por desarrollos privados, afirmando que estos cierres violan su derecho al acceso libre a las playas.

Durante la protesta, los manifestantes retiraron una cerca que obstruía el paso, como parte de una serie de acciones para recuperar sus espacios públicos.

Puedes leer: Violencia en Sinaloa no es culpa de Estados Unidos: Ken Salazar

Lilia Orrante, representante de los manifestantes, destacó que esta situación afecta a los residentes desde hace años.

"Hace dos años tuvimos que tirar una reja, hoy nos pusieron una barda y una cerca electrificada impidiéndonos el paso", relató.

Según Orrante, los accesos, que deberían ser públicos, han sido restringidos sin justificación adecuada, afectando no solo el patrimonio de los vecinos, sino también su calidad de vida.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

"Perdimos lo más hermoso que tenemos en Mazatlán, el acceso libre a las playas", expresó.

La torre residencial conocida como Torre Perla ha sido señalada como uno de los responsables del cierre de accesos.

"El arquitecto Paul Maldonado otorgó un permiso de construcción indebido a la Torre Perla, comúnmente le llaman Perl Tower", afirmó Orrante.

La manifestante también consideró que estos actos podrían implicar corrupción.

"Estamos presumiendo actos de corrupción, esta manifestación pacífica es para llamarle la atención a los tres niveles de gobierno, porque no nos han hecho caso", añadió.

Los ciudadanos señalaron que, además de las acciones legales, han solicitado la intervención directa del alcalde para solucionar el problema.

"Lo más decente sería que nuestro alcalde acudiera y nos abriera el paso a los mazatlecos, a los que le dimos nuestro voto", expresó Orrante. Sin embargo, criticó la falta de respuesta.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

"Me siento defraudada, porque ahorita él ya se va y ya no le importa. Nos envió seguridad pública nada más, ¿por qué no nos envía al arquitecto Paul?".

Los manifestantes también alertaron sobre las consecuencias de los cierres en situaciones de emergencia.

Orrante explicó que las restricciones afectan la capacidad de respuesta de los servicios de rescate.

"Imagínense que en esa playa alguien se ahogue o tenga un accidente, ¿cómo van a entrar la Cruz Roja o los medios de salvaguarda si no hay accesos?", cuestionó.