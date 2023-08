Proponen que síndicos procuradores coordinen la Comisión de Hacienda

Mazatlán, Sin. -La síndica procuradora de Mazatlán, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto con reforma para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa referentes a las comisiones de Cabildo, con la intención de que sea el titular de la Sindicatura de Procuración quién coordine la comisión de Hacienda.

El Artículo 39 de la mencionada ley, explicó, regula que la persona que ostenta este cargo tendrá su cargo la función de la contraloría interna, contraloría social y la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento.

También en este mismo artículo, en la fracción cuarta, agregó, dentro de la facultades y obligaciones está el vigilar la administración de los bienes municipales, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución y calidad de las obras y el ejercicio de los recursos públicos que se realicen conforme a la disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas correspondientes y poniendo las sanciones de resulten procedentes de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable.

Facultad hacendarias

La funcionaria consideró que, al ser sus facultades y obligaciones de carácter hacendario y haciendo un estudio de otros municipios, en otros estados (Durango y Chihuahua) se encontró que la Comisión de Hacienda sí es coordinada por la figura del síndico procurador.

La iniciativa fue recibida en la Oficialía de partes el lunes 28 de agosto. Foto: Cortesía | Claudia Cárdenas Díaz

Cárdenas Díaz apuntó que tal iniciativa la presentó como ciudadana, aunque también hará el planteamiento al Cabildo. Argumentó que dicha figura forma parte del Ayuntamiento, integrado además por el Presidente municipal y los Regidores.

"Es viable y lógico porque el síndico Procurador tiene la facultad de cuidar y vigilar la cuenta pública, la hacienda pública, entonces es el Síndico Procurador quién debería presidir la Comisión de Hacienda, esta figura está relegada de las comisiones y como parte del gobierno debería presidir por lo menos la de Hacienda", argumentó.

*Más trabajo para la Sindicatura *

En esa iniciativa se propone además reformar para que el Síndico Procurador pueda formar parte de la comisión de Concertación Política.

Reconoció que se aprobarse esto implicaría más trabajo para su dependencia; sin embargo añadió que cuidar la hacienda pública es más importante, por casos que han pasado como el de la compra millonaria de luminarias a Azteca Lighting avalado por el regidor que actualmente coordina esa comisión.

"Son tantas cosas que se han ido cambiando en el inter que todavía hacen falta por cambiar muchas. Lo que debemos de buscar aquí es reforzar al equipo y si es de he tomar tiempo para coordinar esa comisión, me parece mucho más importante que quizás otras actividades donde otras áreas me pudieran apoyar"