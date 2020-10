Proponen nueva Ley para que medios no exalten el Suicidio

Culiacán, Sin.- El diputado Apolinar García Carrera propone expedir la Ley de Prevención del suicidio para el estado de Sinaloa donde plantea que los medios de comunicación no traten el suicidio de forma sensacionalista, ni mostrarlo como un hecho normal, no utilizar la palabra suicidio, omitir detalles del método usado y no exaltar a la persona suicida y la forma utilizada.

En su exposición de motivos el diputado de Morena establece que la mencionada Ley es de orden público e interés social y tiene como propósito fundamental la protección de la salud mental y la prevención del suicidio.

Al darse primera lectura a la iniciativa, se especifica que los objetivos de la presente ley consisten en disminuir la incidencia del suicidio y, por ende, proporcionar atención preventiva y tratamiento adecuado a las víctimas potenciales de esta práctica, a sus familias y a los deudos de quienes perecieron por suicidio.

El diputado señala que según informes de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa el rango de edad mayormente se cometen suicidios es entre los 15 y 34 años en el Estado de Sinaloa las principales razones son: bullying, problemas familiares, rupturas amorosas, por falta de oportunidades en el ámbito que ellos se prepararon, el no cumplir con las expectativas que ellos tenían cuando ingresaron a su vida laboral.

Recuerda que en el año 2019, se llegó a un registro de alrededor de 600 casos de ansiedad y depresión en el Estado, en ese mismo año Sinaloa se encontraba en el lugar número 22 a nivel nacional ocupando una tasa de 5.6 casos de suicidio por cien mil habitantes, ya que del año 2000 al 2016 se cometieron mil 822 suicidios, con un incremento moderado de casos a nivel nacional, mientras que en el 2017 se registró una tasa del 5.1 por cada cien mil habitantes.





“Es probable que cada uno de nosotros interactúe con sobrevivientes de suicidio personas que han pasado por la experiencia y personas que piensan a diario en el suicidio, ya sea en nuestro hogar, lugar de trabajo o comunidad el suicidio y los intentos de suicidio son problemas de salud pública que preocupan a la sociedad. La depresión juega un papel primordial en el suicidio, ya que se encuentra presente entre el 65 y 90 por ciento de todos los suicidios con patologías psiquiátricas”, señala.

Dice que se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado hasta cinco veces más de padecer tendencias al respecto.

“De ahí la necesidad de tratarlo como un problema central y que como sociedad, luchemos contra su estigmatización, la importancia de impulsar leyes específicas de salud mental para fortalecer la prevención del suicidio y aumentar la asignación presupuestal para enfrentar con más capacidad este problema, no se puede atender desde una explicación superficial”, establece.





