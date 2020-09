Proponen incorporar educación financiera en el programa escolar de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Ante la falta de cultura del ahorro de los jóvenes y control de sus finanzas el diputado de Morena, Gildardo Leyva Ortega, dijo que es necesario integrar la educación financiera como una asignatura en el sistema educativo del Estado de Sinaloa, así como en las tareas del Instituto Sinaloense de la Juventud (IMJU).

Al darse primera lectura a la iniciativa que lleva éste propósito dijo que hoy en día los servicios financieros en el país han aumentado de manera destacada, particularmente por el impulso y acceso a las tecnologías que permiten poner al alcance de los ciudadanos la realización de transacciones sin la necesidad de una sucursal bancaria.

“Este fenómeno de inclusión, trae aparejado la necesidad de una educación financiera que facilite el ejercicio responsable e inteligente de la información financiera para alcanzar el pleno conocimiento y entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos a la hora de administrarse”, comentó.

Leyva Ortega argumentó que esta carencia se recrudece en los jóvenes como lo revela el estudio de BANAMEX y la Universidad Nacional Autónoma de México denominado “Cultura Financiera de los jóvenes en México”, el cuál arroja datos acerca del nivel de educación financiera de los jóvenes entre de 15 a 29 años.

Dicha investigación nos muestra que poco más de 50% no lleva un control de sus finanzas como lo son ingresos, gastos, ahorro, etc. El 47% no tiene una cultura de ahorro formal, y quienes ahorran no saben en que invertir y desconocen los instrumentos financieros. La investigación arrija también que El 50% de los jóvenes no tienen el conocimiento para tomar decisiones respecto de sus finanzas, e identifican a su familia como ejemplo para su formación financiera.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere, como practica internacional, hacer una inversión en educación financiera a temprana edad, estableciéndola como parte de la educación básica obligatoria para dar oportunidad a todos los niños y jóvenes de adquirir el conocimiento, complementándola con experiencias prácticas fuera del salón de clases”, indicó.

A pesar de que los jóvenes son quienes están más familiarizados con los servicios y productos financieros a través de aplicaciones; dijo, esto no se ha reflejado en una mayor educación financiera. Siendo que la principal y a veces única manera de adquirir este conocimiento es a través de los padres a los hijos, esto está vinculado indiscutiblemente con el nivel socio económico, lo que genera automáticamente una desigualdad y que en los estratos menos favorecidos implica el replicar patrones de comportamientos financieros equivocados.

“La incorporación de la educación financiera en el sistema educativo sinaloense y reforzado por el Instituto Sinaloense de la Juventud, abriría una ventana de oportunidad de habilidades entre los beneficiarios que repercutirían en el mediano plazo, en el bienestar de las familias no únicamente por los conocimientos sobre el manejo del dinero sino por el empuje al interés en el emprendimiento de manera inteligente basado en la inteligencia obtenida a través de la educación financiera”, señaló.













