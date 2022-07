Proponen alternativa a la privatización de la basura basada en la Economía Social

Mazatlán, Sin.- Los presidentes municipales de Ahome, Culiacán y Mazatlán, ya encontraron la solución rápida al problema del manejo de los residuos sólidos urbanos con la contratación de una empresa incineradora, las cuales están prohibidas en países de primer mundo, pero que en México se han puesto de moda, señaló la Alianza Ambientalista Sinaloense.

Sin embargo, resaltó Enrique Díaz Terán, miembro de la alianza, esa no es una solución, sino que simplemente se está saliendo de un problema de contaminación para entrar a otro.

"Todo lo que viene como basura lo van a incinerar y eso significa que vamos a tener otro tipo de contaminantes que van a estar en la atmósfera y que de alguna forma va a ser un problema de salud, en las cuestiones de cáncer y pulmonares, por las partículas que se van a generar", resaltó.

Además, cuestionó, ¿qué empresa le invierte millones para perder o para regalarlo?

"Los gobiernos municipales e incluso estatales, nos han planteado una alternativa no de hoy, sino desde antes, ya nos plantearon la privatización del servicio público de recolección y tratamiento de la basura. La basura ya no es un desecho y se acabó, sino que ya empezó con el signo de pesos", resaltó.

El también visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, señaló que con la privatización de la basura habrá despidos de personal con las promesas de que van a ser contratados; los que resultarán más perjudicados serán los pepenadores.

"Los pepenadores los tenemos en todo México, los podemos encontrar en la recolección y dentro de la disposición final, es decir, en los rellenos sanitarios. El problema es que no tienen una personalidad jurídica, no tienen ningún reconocimiento por ninguna parte, no hay un proyecto dónde se le reconozca a esta clase social vulnerable", señaló.

Diariamente, este tiradero a cielo abierto, recibe en promedio 600 toneladas de basura. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

PROYECTO ALTERNATIVO

A la idea de la privatización de la basura, el organismo defensor del medio ambiente y Derechos Humanos, plantea una alternativa basada en la Economía Social, trabajando con organizaciones públicas y no privadas.

"Estamos impuestos a lo que es la generación, utilización y luego tirar lo que sobra, esa es la cultura que manejamos. A eso de "úsese y tírese" se le llama economía lineal", comentó Joel Retamoza López, coordinador general de AAS.

En cambio, la economía circular, explicó, es cuando a a esos residuos, en vez de desecharse, se le van a tratar, reciclar y reutilizar, para incorporarlos otra vez a ese proceso, sin olvidar la prevención de la generación, es decir, hacer conciencia en los hábitos de consumo.

"Nosotros en nuestra casa estamos generando algunos residuos orgánicos, nos pueden servir para una composta, al realizar la composta en casa no permitimos que ese residuo se vayan como basura. Lo mismo con aparatos electrónicos, se pueden utilizar como piezas para otros también", explicó.

En esta economía pueden participar las organizaciones en proceso como los pepenadores, las plantas recicladoras y bancos de alimentos, estos últimos aprovechando los enseres que cada día se desechan en los supermercados y mercados.

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE ESO FUNCIONE?

"Se necesita tener un organismo operador intermunicipal que pueda impulsar esa economía circular. Para que cuaje esto necesitamos que se transforma en ley y ¿quiénes son los que aprueban las leyes?, el Congreso; hemos estado trabajando con la comisión de Ecología en el Congreso del Estado en una iniciativa de una Ley Orgánica para crear un organismo operador en los municipios del estado de Sinaloa, ya tenemos ese borrador y emparejarla con una Ley Estatal de Economía Circular", dijo.

En el Senado de la República ya se aprobó una Ley General de Economía Circular y está por salir las aprobaciones la Cámara de Diputados, si sucede de esa manera quiere decir que los estados van a tener que alinearse a dicha ley, trabajando en la elaboración de una iniciativa estatal.

Más de 7 toneladas de basura han salido a flote en los dos días de lluvia en Culiacán. Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

SEGUIMIENTO A MUNICIPIOS

Retamoza López subrayó que siguen muy de cerca los proceso que han seguido los alcaldes de los tres municipios, quienes a su juicio aseguran que no se trata de una privatización.

"Ellos no lo dicen directamente, qué es una privatización, pero cuando el municipio deja de hacer sus funciones, de acuerdo al Artículo 115 de la Constitución y si las delegadas a otros, en este caso a una empresa, eso es una privatización", subrayó.

FORO

Los integrantes de la Alianza Ambientalista Sinaloense, señalaron que a los alcaldes de los municipios ya mencionados se les hizo llegar un documento con la visión de su propuesta.

Durante los próximos días realizar reuniones en diferentes municipios del centro y norte del estado encaminado al foro estatal que llevará por nombre "Basura, privatización o Economía social", al que están invitados organizaciones sociales, funcionarios, legisladores, público en general para incorporarse y hacer un pronunciamiento en defensa de este proyecto alternativo.

La cita es el próximo sábado 16 de julio; lugar y fecha por confirmar.