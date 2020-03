Propone Canacintra suspender temporalmente pago de impuestos

Mazatlán, Sin. - Suspender temporalmente o diferir el cobro de impuestos locales y federales, propone la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación Delegación Mazatlán, para mitigar el daño económico que tendrá el país por los efectos del Covid-19.

La presidenta de Canacintra, Helena Larsen Ayala, manifestó que la emergencia sanitaria que entró a fase II, genera una seria afectación a los mercados con previsiones económicas que proyectan un decrecimiento importante en la economía para este 2020.

Comentó que el coronavirus no sólo ha afectado la salud de las personas, sino que también ha ocasionado que la salud de las empresas decaiga, muchas han tenido que cerrar porque no tienen clientes, y no tienen manera de seguir subsistiendo de esta forma.

Ya no tenemos con qué pagar los salarios, los impuestos, no pedimos que nos regalen nada, pedimos una prórroga, un tiempo, nuestra solicitud va encaminada a que nos unamos y no nos dejemos vencer, gobierno apóyanos porque de nosotros depende que la salud económica del país salga adelante.

Por ello, Larsen Ayala pidió al gobierno federal apoye a las empresas y sobre todo a las mipymes, que es el sector más vulnerable en la crisis económica y responsable del 70% de los empleos del país.

Destacó que sólo se sacará adelante al país, si la autoridad e iniciativa privada trabajamos unidos y juntos, con absoluto respeto a las garantías.

La dirigente de Canacintra destacó que en estos momentos de crisis es momento de reflexionar cómo se saldrá adelante, y una forma puede ser a través de las inversiones, sin embargo, hay compañías que están cancelando.

Indicó que una muestra clara es la compañía Constellation Brands, que lleva un avance del 70% de la construcción de una nueva planta en Mexicali, Baja California, con una inversión de mil 400 millones de pesos.

Lamentó que este hecho se presente ante el advenimiento de una recesión económica global, que podría poner a México en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas.





El coronavirus no sólo ha afectado la salud de las personas, sino que también ha ocasionado que la salud de las empresas decaiga. Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán

TEXTUAL

Larsen Ayala

PARA SABER

Larsen Ayala pidió al gobierno federal apoyar a las empresas, y sobre todo a las mipymes, que es el sector más vulnerable en la crisis económica y responsable del 70% de los empleos del país.





