Programa “Peso a Peso” no se acaba en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Aun cuando se acaben los 8 millones de pesos del presupuesto para los programas sociales de “Peso a Peso” y “50 y 50” se podría ampliar, por eso no hay ningún problema, aseguró el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez.

Informó que el programa cerró con mil 500 solicitudes en la zona rural, y en la próxima semana arrancará en las colonias vulnerables de la zona urbana de Mazatlán.

Agregó que corresponderá a la Dirección de Evaluación y Enlace Rural verificar los expedientes y ya están en eso. Una vez que sean verificados, serán validados.

“En la zona urbana, el año pasado recibimos 3 mil solicitudes y quedaron unas mil 700 durante el año, acuérdense que no es ahorita, es todo el año, el programa estará vigente todo el año… Aun cuando se acaben los 8 millones de pesos seguimos trabajando en eso, buscamos esquema, mientras cumplamos con la transparencia y la normatividad le seguimos buscando”, manifestó.

Guerra Martínez dijo que se han rechazado solicitudes de las personas cuando la documentación no corresponde al domicilio, cuando la documentación es falsa o cuando el beneficiario no necesita el apoyo, porque hay gente que no lo ocupa y a la hora de verificar, se dan cuenta que no cumple con los requisitos normativos.

Al cerrar la recepción de solicitudes en la zona rural, dijo que lo que demandaron más fue equipo electrodoméstico, como lavadoras, refrigeradores y estufas, además de material para construcción.

En cuestión del programa de productos médicos, explicó que la ciudadanía tiene que acudir a la Dirección de Bienestar Social y consisten básicamente en material o aparatos ortopédicos.













