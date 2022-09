Profesores del valle piden reparación de tramo en mal estado de la carretera a Teacapán

Escuinapa, Sin.- Considerándolo como un riesgo para ellos y todos los usuarios de esta, los profesores de las comunidades de la zona del valle de Escuinapa están pidiendo la reparación de un tramo en mal estado de la carretera estatal Escuinapa - Teacapan.

Los docentes, quienes a diario se trasladan desde la cabecera municipal hacia sus destinos en los planteles educativos que se encuentran en las cinco comunidades de la zona del valle, dicen que todos los días van con el riesgo de sufrir un accidente por los baches que se encuentran en la rúa.

"Hago un llamado a las autoridades correspondientes, la carretera que conduce hacia el valle (Escuinapa - Teacapán) se encuentra en pésimas condiciones, siendo esta un riesgo para todos, como en este caso lo es para mí y mis colegas maestros que diariamente tomamos esa ruta para poder llegar a nuestro centro de trabajo, arriesgando por supuesto nuestras vidas." Expuso Brenda González.

Agregaron que prácticamente es un zigzag lo que tienen que ir haciendo en sus vehículos, además del daño que estos sufren cuando llegan a caer en un bache.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Todos los días vamos jugando al zigzag para no caer en los cráter porque ya no son baches, están horribles y ya no tenemos para donde hacernos, el pedazo antes de llegar a la estacada también se esta poniendo feísimo que tristeza de verdad tener esa carretera en ese estado". comentó Ana Rendón.

Reiteraron que esto es una necesidad no solo para ellos, sino también para todos los usuarios que a diario transitan por esta rúa, la cual es de alta afluencia vehicular.

Cabe mencionar que el tramo de mayor afectación es desde el kilómetro tres al ocho, aproximadamente que es donde se aprecian los baches.